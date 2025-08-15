Din această vară, municipiul Piatra-Neamț și-a îmbogățit patrimoniul odată cu achiziționarea unei clădiri emblematice situate în centrul orașului: imobilul monument istoric „Jandarmeria, azi Centru Militar”, cunoscut drept Casa Armatei, a fost achiziționat de primărie în scopul reabilitării și amenajării unui centru cultural.

Pe 31 iulie 2025, într-o zi însemnată pentru istoria urbei (la împlinirea a 594 de ani de la prima atestare documentare a orașului), s-a oficializat această tranzacție, după 8 luni de la momentul în care Consiliul Local și-a exercitat dreptul de preemțiune asupra imobilului scos la vânzare (după ce Ministerul Culturii nu a dorit să-l preia) și la 4 luni de la alocarea din buget a sumei de 400.000 de euro (plus TVA), necesară pentru achiziție.

Construcția și terenul aferent, situate pe strada Petru Rareș, nr. 3 (fost nr. 1), fuseseră scoase la licitație de către administratorul judiciar al unei societăți care deținea dreptul de proprietate asupra imobilului, însă prețul de pornire părea exorbitant.

„Dacă, inițial, cei care o vindeau au cerut 670.000 de euro, după negocieri, am reușit să achiziționăm acest imobil extraordinar la doar 400.000 de euro. Este o clădire care înseamnă foarte mult pentru noi, pietrenii, pentru că aici avem foarte multe amintiri și de această clădire ne leagă foarte multe trăiri și emoții”, declară primarul Adrian Niță.

Ce s-a cumpărat:

Teren în suprafață de 2.402 mp;

Pavilionul A (Cerc Militar) – 969 mp (suprafață desfășurată) și 771 mp (suprafață utilă) – 23 de încăperi;

Pavilionul B – 88 mp (suprafață construită la sol);

Pavilionul C – 44 mp (suprafață construită la sol);

Pavilionul D – 28 mp (suprafață construită la sol).

„După cum am spus încă de începutul acestui mandat, dorim să reîntregim patrimoniul municipiului. E o clădire emblematică a orașului și foarte mulți dintre pietreni au amintiri legate de Casa Armatei. Este mai mult decât un simplu proiect imobiliar, este o reconectare la trecutul nostru, la rădăcinile și la identitatea noastră ca oraș”, a mai adăugat primarul municipiului Piatra-Neamț.

Trecutul

Casa Armatei datează din 1929 și este înscrisă în patrimoniul național, fiind declarată monument istoric de mai bine de două decenii. În timp, clădirea a adăpostit Garnizoana Piatra Neamț (1932-1934), Legiunea de jandarmi (înainte de naționalizare), apoi a fost în administrarea IJGCL Neamț (Întreprinderea Județeană de Gospodărire Comunală și Locativă) și, ulterior a Ministerului Apărării, până în 2009, când a fost câștgată de moștenitorii familiei Lalu (primul proprietar).

Construcția este opera antreprenorului de construcții Carol Zane (cel care a zidit în Piatra-Neamț Palatul Administrativ, Gara, Biserica „Precista”, sediul Băncii Naţionale, Muzeul de Artă, Poşta, Teatrul, Spitalul) și are arhitectură eclectică (combinație de elemente din stiluri diferite), coloane adosate la intrare, ancadramente baroce la ferestre, friză cu ornamente florale sub streașină. La interior, se găsesc coloane adosate și, în holul de recepție, două coloane independente, medalioane baroce, luminator și pardoseală din mozaic, cu motive geometrice.

Viitorul

Adrian Niță: „Aș vrea să transformăm această clădire într-un centru multicultural, în care tinerii, oamenii de cultură să se simtă ca la ei acasă. E o clădire superbă din punct de vedere arhitectonic, monument istoric, cu un regim de înălțime care poate permite organizarea de expoziții, evenimente culturale și cu posibilitatea de a acorda artiștilor plastici, copiilor, tinerilor, un spațiu de creație. Din serviciile primăriei, poate cel de Stare Civilă ar putea funcționa acolo, având în vedere cadrul deosebit pentru tinerii care aleg să-și întemeieze o familie”.