Fost primar al municipiului Iași, condamnat la aproape 20 de ani de închisoare

Curtea de Apel Iași s-a pronunțat în dosarul lui Ionel Onofraș, fost primar al municipiului Iași, și prin sentință definitivă acesta a fost condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare, în regim de detenție. Bărbatul în vârstă de 67 de ani, a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Prin aceeași sentință el a fost obligat să achite 170.000 de euro cu titlu de despăgubiri morale pentru victimele agresiunii. Curtea de Apel a menținut decizia instanței de fond, Judecătoria Iași, și pe 15 aprilie a respins apelul acuzatului ca nefondat, restituind acuzatului o parte din bunurile indisponibilizate în timpul perchezițiilor, respectiv telefoane și alte medii de stocare. „Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza disp. art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală constată încetată măsura controlului judiciar. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul inculpatului rămân în sarcina statului”, conform deciziei Curții de Apel Iași din 15 aprilie.

Ionel Onofraș este de profesie fotograf și pentru o scurtă perioadă de timp, după Revoluția din 1989, a fost primar al municipiului Iași. El a ocupat această funcție câteva luni, în perioada decembrie 1989 – februarie 1990. Ionel Onofraș a fost reținut în martie 2022 după ce a fost pus sub acuzare că, în timpul unor ședințe foto ar fi agresat patru minore. Faptele ar fi avut loc cu un an înainte de reținerea fostului primar. Acesta a fost arestat preventiv iar ulterior măsura privativă de libertate a fost înlocuită cu cea mai blândă măsură preventivă, controlul judiciar. Prin hotărârea din 15 aprilie a încetat de drept măsura preventivă, iar după ce vor fi întocmite formele de executare acuzatul va fi căutat de polițiști pentru a fi dus la penitenciar în vederea executării pedepsei.