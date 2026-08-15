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Fost primar al Iașiului, urmărit internațional din categoria Most Wanted, adus în țară să execute peste 19 ani de închisoare

editor
de editor

Ionel Onofraș, în vârstă de 68 de ani, fost primar al municipiului Iași pentru o scurtă perioadă de după Revoluția din 1989, care figura ca urmărit internațional în scriptele Poliției Române, a fost adus în țară, pe data de 15 august, pentru a ispăși o grea pedeapsă privativă de libertate. „Acesta fusese condamnat la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală. Bărbatul a fost adus din Italia și a fost introdus într-o unitate de detenție, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea”, a transmis Poliția Iași.

Fost primar al Iașiului, urmărit internațional din categoria Most Wanted, adus în țară să execute peste 19 ani de închisoarePe 30 aprilie 2026, în urma activităților desfășurate de cadrele Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri Iași, în cooperare cu autoritățile din Italia, acuzatul a fost depistat și arestat în țara menționată. Pentru prinderea ieșeanului căutat internațional la categoria Most Wanted au mai colaborat Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia și Biroul Sirene România. Ionel Onofraș, de meserie fotograf, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iași, victime fiind câteva minore, instanța obligându-l să le achite daune de 170.000 de euro. Arestarea acestuia a avut loc loc în martie 2022, fiind pus sub acuzare pentru că, în timpul unor ședințe foto, ar fi agresat patru adolecente. Detenția i-a fost comutată ulterior în control judiciar, acuzatul plecând din țară.

Dan Sofronia

FOTO Poliția Română

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editor
editor
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