Fonduri acordate de Consiliul Județean Neamț. Asociațiile care au obținut finanțări nerambursabile

Reprezentanții unor organizații neguvernamentale au semnat, la sediul Consiliului Județean, pe data de 16 septembrie, contractele de finanțare a proiectelor selectate de instituție pentru a primi fonduri nerambursabile acordate conform Legii 350/2005. Este vorba despre 12 astfel de proiecte.

Toate sunt din domeniul „Cultură”, tema acestora fiind păstrarea identității locale. Valoarea totală a finanțărilor este de 340.835 de lei, sumele obținute urmând a fi folosite pentru susținerea unor activități nonprofit de interes general. Iată și cine sunt beneficiarii:

Fundația „Episcop Melchisedec” Roman a obținut 27.337 lei pentru proiectul „Episcopul Melchisedec și Grădina de Copii – Începem Școala Împreună”. Asociația Proparentes – „Tradiție și Educație – Ziua Mondială a Educației 2026” – 29.370 lei. Asociația Culturală „Izvoarele Borcutului” – „Festival de gastronomie și folclor” – 30.000 lei. Asociația Răzeșii Tradiții și Meșteșuguri – „Ucenicii Tradiției – Meșteșuguri vii la Casa Fierarului” – 28.350 lei. Asociația de Dezvoltare Locală ECO LAND – „I Love Târgu Neamț – Platformă digitală pentru promovarea patrimoniului cultural, tradițiilor și identității locale” – 29.100 lei. Asociația Ținutul Zimbrului – „Legende din Ținutul Zimbrului, Neamț (I)” –30.000 lei. Asociația Pro Grințieș – „Ranger Junior Jurnalism” – 29.337 lei. Asociația Culturală „Eu Cred” Tașca – „Festivalul Tradițional «Zestrea Satului»” – 29.920 lei. Asociația Cultural Socială Ozana Timișești – „Tradiția merge mai departe – Învățăm, păstrăm și promovăm patrimoniul cultural” – 30.000 lei. Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri – „Patrimoniul cultural între tradiție și dezvoltare durabilă” – 29.721 lei. Asociația Teatrul Șchiop – „Eminescu in love” – 20.700 lei. Asociația „Oștenii Măriei Sale” – „La pas prin Cetățile Moldovei” – 27.000 lei.

„Cultura rămâne vie atunci când ajunge aproape de oameni, îi aduce împreună și îi ajută să își cunoască și să își prețuiască rădăcinile. Prin aceste finanțări susținem 12 proiecte care valorifică tradițiile, meșteșugurile, patrimoniul și identitatea locală și care creează noi forme de întâlnire între cultură și comunitate. Îmi doresc ca aceste inițiative să implice cât mai mulți oameni și să ducă mai departe ceea ce județul Neamț are autentic și valoros. Îi felicit pe beneficiari și le doresc mult succes în derularea proiectelor!”, a declarat Daniel Harpa, președintele CJ Neamț.

Dan Sofronia