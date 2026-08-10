Focar de rabie la bovine, confirmat în Neamț. Restricții în Borșeni și în mai multe fonduri cinegetice

Un focar de rabie la bovine a fost confirmat într-o gospodărie din satul Borșeni, comuna Războieni, județul Neamț. Confirmarea a fost transmisă prin buletinul de analiză emis în 6 august de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie.

În urma situației semnalate, prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a convocat luni, 10 august, Centrul Local de Combatere a Bolilor. În cadrul ședinței a fost aprobat planul de măsuri pentru controlul și eradicarea focarului depistat într-o exploatație nonprofesională din Borșeni.

Animalele din gospodăria afectată, sub observație

Zona de protecție este reprezentată de exploatația în care a fost confirmat cazul. Autoritățile veterinare au dispus izolarea animalelor receptive la rabie care ar fi putut intra în contact cu bovina bolnavă, precum și supravegherea acestora timp de 30 de zile.

Carnivorele care au fost mușcate sau zgâriate de animale bolnave pot fi eutanasiate dacă nu sunt vaccinate antirabic sau dacă nu au trecut cel puțin 21 de zile de la prima vaccinare. Animalele aflate sub observație nu pot fi înstrăinate timp de minimum trei luni.

Totodată, vor fi făcute vaccinări antirabice în cazul animalelor care prezintă risc de contaminare, iar câinii și pisicile vor fi ținuți sub supraveghere, cu limitarea circulației.

Zona de supraveghere: Borșeni și șapte fonduri de vânătoare

Zona de supraveghere include localitatea Borșeni și teritoriile aferente fondurilor cinegetice Rădeni, Războieni, Bodești, Văleni, Grumăzești, Ghigoiești și Săbăoani.

În această zonă vor fi inventariate animalele receptive la rabie, vor fi vaccinate animalele considerate cu risc și se vor face vaccinări de completare la câini și pisici. De asemenea, circulația carnivorelor va fi interzisă, iar câinii cu stăpân trebuie ținuți izolați în gospodării.

DSP va verifica eventualele contacte cu animalul bolnav

Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost notificată pentru a continua ancheta epidemiologică și pentru identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact direct sau indirect cu animalul bolnav. Acestea pot fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamț pentru tratament preventiv, dacă situația o impune.

Primăria Războieni trebuie să activeze structura locală de sprijin, să informeze populația despre semnele rabiei și obligațiile proprietarilor de animale, dar și să inventarieze câinii fără stăpân din comună.

Măsurile sunt stabilite pentru cel puțin 30 de zile sau până când datele epidemiologice arată că nu mai există risc de răspândire a rabiei în zona afectată.

Z.C.