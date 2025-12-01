ACTUALITATEFAPT DIVERSNEAMȚ

Foc la o anexă a Mănăstirii Văratec

de Sofronia Gabi

Pompierii militari au intervenit în noaptea de 30 noiembrie/1 decembrie la un incendiu care a fost anunțat în comuna Agapia, la Mănăstirea Văratec. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț puțin după miezul nopții, în jurul orei 01:35, salvatorii fiind solicitați să intervină la o cameră a centralei din cadrul Complexului Mănăstiresc Văratec.

Au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț. „La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la câteva lemne depozitate în camera centralei, existând posibilitatea propagării la întreaga anexă și la magazia cu lemne (nu exista posibilitatea propagării la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” )”, anunță ISU Neamț. Focul a mistuit aproximativ 20 kg lemne. La final pompierii au cercetat și au ajuns la concluzia că jarul căzut din sistemele de încălzire pe materiale combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

În anul 2024 a mai avut loc un incendiu la două chilii din cadrul mănăstirii (amănunte aici). Un alt incendiu s-a produs la începutul anului 2025, flăcările distrugând 2 anexe ale mănăstirii.

Foc la o anexă a Mănăstirii Văratec
Imagine de la incendiul din luna ianuarie 2025

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Vaslui. De două zile pompierii încearcă să scoată din șanț o cisternă cu 19 tone de GPL
Articolul următor
„Restaurarea ilustrată”, expoziție la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț

Ultima ora

CULTURA

„Restaurarea ilustrată”, expoziție la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț din cadrul Complexului...
Stiri fierbinti

Vaslui. De două zile pompierii încearcă să scoată din șanț o cisternă cu 19 tone de GPL

Situație critică în județul Vaslui, DN 26 Blagesti –...
Stiri fierbinti

Video-foto. Bacău. Turla Bisericii Ortodoxe Luncani-Mărgineni distrusă de foc chiar de Sf. Andrei!

Turla Bisericii Ortodoxe din satul Luncani, comuna Mărgineni, din...
RELIGIE

Video-Foto P.S. Nichifor Botoșăneanul, în mijlocul comunității din parohia Adormirea Maicii Domnului din Vânători-Neamț

Comunitatea celei mai mari parohii din comuna Vânători-Neamț, Biserica...
SOCIAL

Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 Decembrie

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra...

Categorii

CULTURA

„Restaurarea ilustrată”, expoziție la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț din cadrul Complexului...
Stiri fierbinti

Vaslui. De două zile pompierii încearcă să scoată din șanț o cisternă cu 19 tone de GPL

Situație critică în județul Vaslui, DN 26 Blagesti –...
Stiri fierbinti

Video-foto. Bacău. Turla Bisericii Ortodoxe Luncani-Mărgineni distrusă de foc chiar de Sf. Andrei!

Turla Bisericii Ortodoxe din satul Luncani, comuna Mărgineni, din...
RELIGIE

Video-Foto P.S. Nichifor Botoșăneanul, în mijlocul comunității din parohia Adormirea Maicii Domnului din Vânători-Neamț

Comunitatea celei mai mari parohii din comuna Vânători-Neamț, Biserica...
SOCIAL

Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 Decembrie

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra...
Stiri fierbinti

Când vin pensiile în luna decembrie

În ultima lună din acest an plata pensiilor către...
ACTUALITATE

Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României!

Sf. Apostol Andrei a fost fratele Sf. Apostol Petru....
Social Neamț

Adolescentă rănită după ce a fost lovită de o autoutilitară. Șoferul a fugit de la locul accidentului

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale