Foc la o anexă a Mănăstirii Văratec

Pompierii militari au intervenit în noaptea de 30 noiembrie/1 decembrie la un incendiu care a fost anunțat în comuna Agapia, la Mănăstirea Văratec. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț puțin după miezul nopții, în jurul orei 01:35, salvatorii fiind solicitați să intervină la o cameră a centralei din cadrul Complexului Mănăstiresc Văratec.

Au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț. „La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la câteva lemne depozitate în camera centralei, existând posibilitatea propagării la întreaga anexă și la magazia cu lemne (nu exista posibilitatea propagării la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” )”, anunță ISU Neamț. Focul a mistuit aproximativ 20 kg lemne. La final pompierii au cercetat și au ajuns la concluzia că jarul căzut din sistemele de încălzire pe materiale combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

În anul 2024 a mai avut loc un incendiu la două chilii din cadrul mănăstirii (amănunte aici). Un alt incendiu s-a produs la începutul anului 2025, flăcările distrugând 2 anexe ale mănăstirii.