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Fiul victimei în dosarul crimei de la Piatra Neamț – arestat preventiv 30 de zile pentru omor calificat

de Vlad Bălănescu

Fiul victimei în dosarul crimei de la Piatra Neamț - arestat preventiv 30 de zile pentru omor calificatCrima comisă în noaptea de 1 iunie în Piatra Neamț a șocat comunitatea.Ciprian Verdeș, ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Neamț a fost ucis, fiul acestuia Vlad Verdeș fiind reținut ca suspect.

Dosarul a ajuns deja în fața judecătoruluide drepturi și libertăți, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț solicitând ca Verdeș Vlad-Mihai să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. În urma deliberărilor, judecătorii au fost de acord cu această propunere.

În temeiul art. 226 Cod procedură penală cu referire la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 91/118/P/2026. Dispune arestarea preventivă a inculpatului V.V.-M., pentru săvârșirea infracţiunii de: omor calificat (în forma violenţei în familie), faptă prev. și ped. de art. 199 alin. (1) C.pen. cu trimitere la art. 188 alin. (1) C.pen. raportat la art. 189 alin. (1) lit. a) C.pen., tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 alin. (2) şi (3) din Codul penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. (1) lit. a) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 02.06.2026, şi până la data de 01.07.2026, inclusiv”, precizează instanța.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Bacău.

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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