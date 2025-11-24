ACTUALITATEFAPT DIVERSIAȘI

Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR, reclamat că a solicitat favoruri sexuale de la studente 

de Sofronia Gabi

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi făcut avansuri sexuale. Lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acesta ar fi făcut presiuni asupra tinerelor pentru a le trece pe studente la examenul de Drept Civil. Inspectoratul de Poliție Județean Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru și judecător CCR, reclamat că a solicitat favoruri sexuale de la studente Iași a emis un punct de vedere referitor la această situație. „Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că un bărbat ar fi făcut avansuri unor studente, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele prezentate în mediul online, fiind demarate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Conform mass mediei locale una dintre studente ar fi cedat și în două rânduri ar fi întreținut relații sexuale cu profesorul de Drept Civil. Fiul fostului judecător de la Curtea Constituțională a României ar fi fost contactat de reporterii de la publicația reporteris.ro și a declarat că nu comentează acuzele aduse de studente. Acestea susțin că ar fi fost chemate în biroul lui Alexandru Toader, iar întâlnirile au degenerat dincolo de limita relației profesor – student. Cu una dintre ele cadrul didactic universitar s-ar fi întâlnit și la cabinetul notarial pe care-l deține în Iași (amănunte aici)

 

Un nou accident mortal pe E 85

