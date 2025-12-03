Fiul fostului primar al comunei Crăcăoani, sub control judiciar pentru 60 de zile

Șase percheziții domiciliare au avut loc în zorii zilei de 3 decembrie în locații din Târgu Neamț, Păstrăveni și Magazia într-un dosar penal în care sunt cercetate mai multe fapte ilicite. Anchetatorii vorbesc de infracțiuni de abuz de încredere, înșelăciune, tăinuire, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, șantaj, reținere și neplata, încasare și neplata în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor. Mai sunt acuze de emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot, ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare. Descinderilor imobiliare au vizat atât locuința fostului primar al comunei Crăcăoani, Petre Zamfir cât și societatea de transport public de persoane Flozampet, care aparține familiei fostului edil.

La finalul acțiunii mai multe persoane au fost duse la audieri în ancheta care este coordonată de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. Ulterior fiul lui Petre Zamfir, Alin Petrică Zamfir, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de două luni. „Față de un bărbat de 36 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Este posibil ca și alte persoane să fie cercetate în aceeași cauză, dar în stare de libertate. Deocamdată Parchetul Târgu Neamț nu a emis nici un comunicat legat de acțiunea din 3 decembrie.