Fiul fostului ministru Tudorel Toader, reținut într-un dosar de agresiuni sexuale asupra unor studente

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și notar, a fost reținut vineri de procurorii Parchetului Curții de Apel Iași, într-un dosar în care este acuzat de infracțiuni sexuale comise asupra unor studente.

Parchetul nu i-a dat public numele, însă din informațiile apărute în anchetă este vorba despre fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Potrivit comunicatului PCA Iași, cadrul universitar a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Curții de Apel Iași cu propunere de arestare preventivă. Procurorii fac cercetări pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte care ar fi fost comise, potrivit acuzării, în raporturile cu mai multe studente.

Anchetatorii susțin că există suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi profitat de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studente. Pentru că Alexandru Toader are și calitatea de notar, propunerea de arestare va fi judecată de Curtea de Apel.

Cazul a pornit de la plângerile a două studente, care au reclamat încă de anul trecut că ar fi fost condiționate la promovarea examenului de Drept Civil. Relatările acestora au fost publicate de Reporter de Iași. Potrivit unor surse din Parchet, citate de HotNews, ancheta s-ar fi extins între timp, existând indicii privind mai multe posibile victime.

Reacția lui Tudorel Toader

Fostul ministru a reacționat pe Facebook, unde a afirmat că acuzațiile ar fi fabricate și că dosarul ar fi, de fapt, un atac îndreptat împotriva sa.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, susținând că fiul său nu ar fi cunoscut acuzațiile și nu ar fi avut posibilitatea să propună probe în apărare. Acesta și-a exprimat încrederea că magistrații îl vor pune în libertate.

(Z.C.)

Sursă foto: Facebook