Fiscul anunță lucrări de mentenanță la sistemele informatice

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță lucrări la sistemele informatice pe 7 aprilie, în intervalul orar 22:00 – 01:00. În această perioadă aplicațiile disponibile în cadrul portalului precum RO e-Factura, RO e-Transport sau RO e-TVA nu vor funcționa sau vor funcționa cu intermitențe.

În data de 07.04.2026, între orele 22:00 – 01:00, sunt planificate lucrări de mentenanță la sistemele informatice. Vor fi afectate serviciile din cadrul platformelor de portal internet care vor funcționa cu intermitențe. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și vă mulțumim pentru înțelegere”, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
