Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou, între două echipe din România. Ediția din 2026 a avut loc la Houston, în perioada 29 aprilie – 2 mai.

Echipa Velocity Robotics Team, de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, a câștigat titlul mondial după o finală cu Heart of RoBots, de la Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău. Este al treilea titlu mondial obținut de o echipă din România, după rezultatele din 2022 și 2024.

Pe primele patru poziții din clasamentul final s-au situat echipe din România:

Velocity de la liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea. Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea.

România a fost reprezentată de 8 echipe în competiția care a reunit 330 de echipe din mai multe țări.

Echipa din Brăila a avut probleme tehnice în prima zi de concurs, cu trei victorii din cinci meciuri. Defecțiunile au fost remediate, iar în ziua următoare echipa a obținut trei victorii și s-a calificat în fazele eliminatorii, unde a ajuns în finală.

Velocity Robotics Team este coordonată de profesorul Paul Pruș și are peste 20 de membri. Căpitanul echipei, Filip Neațu, a declarat: „Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”.

Heart of RoBots a obținut Inspire Award, premiu care evaluează ansamblul activității echipei, inclusiv robotul, documentarea, organizarea și activitățile din comunitate. Este prima dată când o echipă din România primește acest premiu în cadrul competiției.

Rezultatul din 2026 continuă seria performanțelor recente. În 2024, finala a fost câștigată de echipa AICitizens din Focșani, iar în 2022 de Delta Force, din Arad. În 2025, o alianță de echipe din Timișoara și Ploiești a obținut locul trei la nivel global.

Un mesaj a fost transmis de Nicușor Dan, care a felicitat echipele și a menționat participarea elevilor la o tabără de pregătire organizată la Timișoara înaintea competiției.

Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat echipele câștigătoare într-o postare pe pagina sa de Facebook : „Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale.

Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor.

România e mândră de voi!”

Sandu Munteanu

Foto: Facebook, FIRST Tech Challenge