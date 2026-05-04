Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri
EDUCATIEACTUALITATEEVENIMENT

Finală românească la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

alexandru
de alexandru

Finala competiției FIRST Tech Challenge World Championship s-a disputat, din nou, între două echipe din România. Ediția din 2026 a avut loc la Houston, în perioada 29 aprilie – 2 mai.

Echipa Velocity Robotics Team, de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, a câștigat titlul mondial după o finală cu Heart of RoBots, de la Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău. Este al treilea titlu mondial obținut de o echipă din România, după rezultatele din 2022 și 2024.

Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Patru echipe din România, pe primele locuri

Pe primele patru poziții din clasamentul final s-au situat echipe din România:

  1. Velocity de la liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”
  2. Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea.
  3. Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea
  4. AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea.

România a fost reprezentată de 8 echipe în competiția care a reunit 330 de echipe din mai multe țări.

Echipa din Brăila a avut probleme tehnice în prima zi de concurs, cu trei victorii din cinci meciuri. Defecțiunile au fost remediate, iar în ziua următoare echipa a obținut trei victorii și s-a calificat în fazele eliminatorii, unde a ajuns în finală.

Velocity Robotics Team este coordonată de profesorul Paul Pruș și are peste 20 de membri. Căpitanul echipei, Filip Neațu, a declarat: „Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”.

Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge. Velocity Robotics Team

Heart of RoBots a obținut Inspire Award, premiu care evaluează ansamblul activității echipei, inclusiv robotul, documentarea, organizarea și activitățile din comunitate. Este prima dată când o echipă din România primește acest premiu în cadrul competiției.

Rezultatul din 2026 continuă seria performanțelor recente. În 2024, finala a fost câștigată de echipa AICitizens din Focșani, iar în 2022 de Delta Force, din Arad. În 2025, o alianță de echipe din Timișoara și Ploiești a obținut locul trei la nivel global.

Un mesaj a fost transmis de Nicușor Dan, care a felicitat echipele și a menționat participarea elevilor la o tabără de pregătire organizată la Timișoara înaintea competiției.

Președintele României, Nicușor Dan, a felicitat echipele câștigătoare într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale.

Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor.

România e mândră de voi!”

Sandu Munteanu

Foto: Facebook, FIRST Tech Challenge

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute
Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute
Articolul următor
Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei
Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Ultima ora

ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...
ACTUALITATE

De ce nici măcar algoritmii nu pot prezice rezultatele din fotbal

Fotbalul e sportul cu cele mai multe date disponibile...
ACTUALITATE

Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov...
ACTUALITATE

Suceava. Amenzi de 100 000 de lei după controale la balastiere și exploatări de agregate minerale

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au...

Categorii

ECONOMIE

Costul luptei politice: euro a ajuns aproape de pragul de 5.2 de lei

Când politicienii se ceartă, poporul suferă. Criza politică declanșată...
ACTUALITATE

Razii și controale în Neamț. Peste 580 de amenzi și zeci de permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au intervenit în ultimele 72...
ACTUALITATE

De ce nici măcar algoritmii nu pot prezice rezultatele din fotbal

Fotbalul e sportul cu cele mai multe date disponibile...
ACTUALITATE

Tânăr rămas fără permis la doar 5 zile după ce l-a obținut. Altul zbura cu 171 km/h prin Neamț

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Roznov...
ACTUALITATE

Suceava. Amenzi de 100 000 de lei după controale la balastiere și exploatări de agregate minerale

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au...
ACTUALITATE

Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani

Un pistol de semnalizare și mai multe cartușe provenite...
ECONOMIE

Cumperi de la ANAF și primești acasă: livrare prin curier pentru bunurile adjudecate

Lansat recent, site-ul de licitații al Agenției Naționale de...
ACTUALITATE

Bursa generală a locurilor de muncă – primul târg de job-uri din acest an în organizarea AJOFM Neamț

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează...