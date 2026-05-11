Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii din Moldova

Fermierii din regiunea Moldovei au la dispoziție, în 2026, o oportunitate importantă de finanțare (intervenția DR-12), care oferă sprijin nerambursabil de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor.

Programul se adresează agricultorilor cu vârste de până la 45 de ani, cu o rată de finanțare diferențiată: 80% pentru cei sub 40 de ani și 65% pentru fermierii din categoria 41-45 de ani. Sprijinul poate fi utilizat pentru investiții în construcții agricole, achiziția de utilaje performante, sisteme de irigații sau instalarea de panouri fotovoltaice, atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic.

Depunerea proiectelor se face exclusiv online, prin platforma AFIR, sesiunea fiind structurată în două etape lunare, cu praguri de calitate de 75, respectiv 45 de puncte.

Condiții clare și accent pe digitalizare

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să demonstreze o dimensiune economică a fermei de minimum 12.000 euro SO și să asigure cofinanțarea din surse proprii sau prin credit bancar. În evaluarea proiectelor, un rol important îl joacă componenta de digitalizare, investițiile în agricultură de precizie aducând punctaj suplimentar.

Implementarea investițiilor trebuie finalizată într-un termen de maximum trei ani pentru proiectele care includ construcții, autoritățile urmărind astfel o modernizare rapidă și eficientă a exploatațiilor agricole.

Specialiștii atrag atenția că proiectele trebuie bine fundamentate, inclusiv în ceea ce privește corelarea utilajelor cu dimensiunea exploatației, pentru a evita neeligibilitatea unor cheltuieli.

Prin această infuzie de capital, autoritățile urmăresc susținerea schimbului de generații în agricultură și creșterea competitivității fermelor din mediul rural.

(G.P.)