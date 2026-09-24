Finanțări de 650 milioane de euro pentru primării și alte instituții publice pentru investiții de producerea și stocarea energiei verzi

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat un apel financiar foarte important și așteptat de mulți dintre primarii nemțeni, cel prin care cei care au deja parcuri fotovoltaice – pot accesa fonduri pentru unități de stocare a energiei regenarabile. Cei care nu au reușit încă să acceseze astfel de finanțări pentru producerea energiei verzi, o pot face acum, prin apelul lansat de AFIR.

Bătălia online: Primul venit, primul evaluat!

Instituțiile publice pot cere finanțări de 650 de milioane de euro pentru proiecte de producere şi stocare a energiei regenerabile, deschise din 28 septembrie 2026, prin intermediul a două programe, informează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

„Vom primi cererile de finanțare în sistemul informatic al AFIR pe toată perioada de derulare a sesiunii, astfel încât să asigurăm șanse la finanțare pentru toate entitățile publice care doresc să acceseze aceste linii de finanțare. Astfel, se vor putea încărca cereri de finanțare până pe data de 20 noiembrie 2026, la ora 23:59, moment în care sistemul informatic se va închide în mod automat.

Pe parcursul derulării sesiunii, experții AFIR vor demara evaluarea cererilor de finanțare în ordinea depunerii cronologice a acestora și vor continua evaluarea proiectelor depuse până la consumarea integrală a alocării fiecărui apel în parte.

Este foarte important ca solicitanții de finanțare să se informeze doar din sursele oficiale implicate în derularea acestor apeluri – fie de la Ministerul Energiei, fie de la AFIR – și să acorde atenție tuturor aspectelor care asigură conformitatea cererii de finanțare, eligibilitatea investiției și a cheltuielilor, precum și încadrarea în limita bugetului maxim al proiectului”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Accesarea şi depunerea cererilor de finanţare şi a documentelor aferente se va realiza online în sistemul informatic al AFIR, iar principiul care va fi aplicat este „primul venit, primul evaluat, cu respectarea condiţiilor din ghid”, în condiţii de egalitate de şanse pentru toţi solicitanţii eligibili,

Finanțări de 10 milioane de euro 100% cheltuieli eligibile!

Alocarea disponibilă este de 500.000.000 euro pentru apelul aferent investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară și de 150.000.000 euro pentru apelul aferent investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie. Valoarea ajutorului de stat pentru producerea energiei electrice regenerabile acoperă maximum 100% din cheltuielile eligibile și poate ajunge la maximum 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Finanțarea va fi de cel mult 900.000 de euro/ MW și de cel mult 1.100.000 de euro/ MW dacă proiectul include și pompe de căldură, arată sursa citată.

Pentru apelul destinat stocării energiei regenerabile, finanțarea acoperă până la 100% din cheltuielile eligibile, până la un maxim de 10 milioane de euro per beneficiar și nu poate să fie mai mare de 200.000 de euro pentru fiecare MWh de stocare instalat. Toate tipurile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Ghidul solicitantului specific fiecărui apel.

Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru cele două linii de finanțare sunt disponibile pe www.afir.ro ➔ Finanțare ➔ Fondul pentru Modernizare, sau accesând direct linkul aici și aici.

Angela Croitoru