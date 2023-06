În finala proiectului național “Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, au câștigat ideile de afaceri ale elevilor care vor o lume mai generoasă, mai sensibilă și mai eficientă

Luni, 12 iunie, în sala Teatrului Nottara din București, în finala competiției naționale de planuri de afaceri pentru liceeni, organizată în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială inițiat de către *Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene și cu autoritățile locale, având co-organizatori „Primăria Generală a Municipiului București”, „PROEDUS”, „Teatrul Nottara”, „Direcția de Cultură, Învățământ, Turism” din cadrul PMB, peste 200 de elevi finaliști au prezentat în fața unei săli pline de susținători din toată țara, 35 de proiecte și idei de afaceri.

În prima ediție a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, care s-a desfășurat timp de 150 zile, peste 5.000 de elevi din: Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Bihor, Buzău, Constanța, Galați, Neamț, Timiș, Tulcea și din municipiul București au participat cu entuziasm la orele de educație antreprenorială din fiecare județ, finalizate cu competiția care a desemnat cele mai bune planuri de afaceri, cu potențial și sustenabilitate.

Prima ediție a competiției naționale a fost câștigată de proiectul CITY BREAK, creat de o echipă de elevi a Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, prezentat în concurs de Mario Vlaviano și coordonat de profesorul Paul Pruș.

În clasamentul final, pe locul al doilea s-a clasat proiectul CRABAM, care dezvoltă aplicația NOLIGY, creat de elevii Colegiului Național „Elena Cuza” din București, prezentat în concurs de Alain Cristian Ciobanu și Antonia Neacșu, coordonați de profesorul Marius Mîrzacu. Locul al treilea a revenit proiectului TALK TO HAND, realizat de echipa Colegiului Economic din Buzău, având ca lider de echipă pe Karina Grigore și profesori coordonatori Cătălina Poștovei și Adina Enuș, prezentat ca „o afacere care-și propune să aibă un impact global”, deoarece implementează „o aplicație de traducere a limbajului mimico-gestual în limbaj vorbit și viceversa”, fiind o soluție pentru depășirea barierelor de comunicare a persoanelor cu dizabilități de auz.

Toate planurile de afaceri care au trecut prin ambele etape ale concursurilor, semifinală și finală, au fost nominalizate pentru votul final într-o demonstrație de talent, concentrare, luciditate, spirit de echipă și inspirație, a observat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

„Maratonul nu a fost doar o competiție dedicată elevilor, ci mai degrabă un prim jalon pentru o generație antreprenorială clădită pe fundamentul solid al cunoașterii, mentoratului, seriozității și curajului de a-ți urma visul. Proiectele finaliste confirmă tendințele din lumea antreprenorilor români, reflectate și în ultimul raport Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021/2022, și descriu nevoia de a face diferența într-o lume în schimbare, exact impulsul principal care-i motivează acum pe antreprenorii români. O tendință care reflectă generozitatea, sensibilitatea și luciditatea tinerei generații, care, iată, consideră că a face diferența în lume este un obiectiv mai important decât tentația de a construi o bogăție mare sau un venit foarte mare și mult mai puternic decât obiectivul de a-și câștiga existența. Antreprenoriatul este un pilon esențial, deoarece doar o economie puternică, robustă poate livra un nivel de trai rezonabil tuturor cetățenilor unei țări. Bunăstarea României se va sprijini pe o nouă generație de afaceri adaptate la schimbările inevitabile ale societății și economiei globale. Cei peste 5.000 de elevi care au intrat în această fabuloasă competiție, au înțeles că afacerile de succes se bazează pe abilități interdisciplinare, de comunicare și de gândire critică.”, a observat Cristina Chiriac.

Fiecare participant la competiția Maratonului pentru Educație Antreprenorială a beneficiat de sprijinul oferit de profesori și mentori, voluntari din rândul oamenilor de afaceri, diplome de participare, cursuri, vouchere, diplome, premii, etc.

„Felicit organizatorii pentru această inițiativă care a implicat un efort fantastic încă de la începutul anului și care reprezintă de fapt o investiție în viitorul țării. Mă bucur să văd că oamenii de afaceri serioși din România sunt preocupați de educație și investesc muncă, resurse umane și financiare într-un proiect care ar putea cu ușurință să devină un plan de țară”, a spus Nicușor Dan, primarul general al Municipiului București.

Educația antreprenorială este esențială pentru elevi deoarece le dezvoltă abilități pentru viață și carieră, a observat primarul general al Capitalei.

„Antreprenoriatul nu este doar despre deschiderea unei afaceri; este o mentalitate care încurajează gândirea critică, inovația și rezolvarea problemelor. Promovează un spirit de reziliență, adaptabilitate și creativitate. Prin furnizarea unei educații antreprenoriale în școli, le oferim tinerilor posibilitatea de a deveni arhitecții propriului lor viitor, capabili să transforme idei în realitate având astfel un impact semnificativ asupra societății. Într-o lume în continuă schimbare, în care inteligența artificială avansează extrem de rapid și va avea o influență colosală asupra locurilor de muncă și asupra modului în care economia este organizată, devine vital să dotăm generațiile tinere cu abilitățile și mentalitatea necesare pentru a naviga prin provocările, dar și de a profita de oportunitățile secolului XXI. Prin introducerea elevilor în principiile afacerilor și ale antreprenoriatului, cultivăm încrederea că ei pot modela propriul destin. În plus, educația antreprenorială dotează elevii cu abilități de viață esențiale, dezvoltă alfabetizarea financiară, învățându-i despre construcția unui buget, investiții și gestionarea riscurilor”, a declarat Nicușor Dan.

„Marea Finală a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, un eveniment dedicat elevilor pasionați de antreprenoriat, inițiat de CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin a demonstrat încă o dată potențialul României. Sute de elevi din toată țara au venit să-și arate creativitatea prin idei personale de afaceri. De la aplicații mobile, la servicii turistice sau centre de îngrijire pentru bătrâni, toate au potențial să aducă o contribuție pozitivă societății. O felicit pe Cristina Chiriac, președinta CONAF și Fondator „Flori de Ie”, pentru implicarea în susținerea și promovarea tinerilor antreprenori”, a declarat Natalia Intotero, preşedinta Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaților.

Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, a evocat importanța continuării educației antreprenoriale și în universități, idee sprijinită de CONAF și integrată în protocolul de colaborare semnat între cele două entități.

„Doamna Președintă CONAF, Cristina Chiriac, participă activ la proiectele Societății Antreprenoriale Studențești din UVT, fiind membră a board-ului SAS. Tinerii au avut o ocazie neprețuită de a participa la o sesiune specială de dialoguri realizate cu antreprenori și oameni de afaceri de succes, de la care au avut multe de învățat.

Am susținut neabătut că în lumea de azi antreprenoriatul nu este un moft sau o modă, ci este un fundament al culturii societății moderne, antreprenoriatul fiind o parte semnificativă a acestui ecosistem. Meritul major al acestui proiect constă în realizarea unei întâlniri unice între personalitățile valoroase ale mediului de afaceri, oameni ai concretului și ai faptelor, și elevii dornici de experiențe și acumulare de cunoștințe specifice managementului afacerilor”, a declarat Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT.

Selecția proiectelor de afaceri s-a bazat pe criterii care au punctat ideea de afaceri, modalitatea de implementare și rezultatele estimate ale afacerii. Inovația, sustenabilitatea, fezabilitatea, creativitatea, maniera în care a fost descris planul de afaceri au cântărit în punctajul acordat de juriu.

„Calitatea și varietatea proiectelor pe care le-am primit în această primă ediției a Maratonului pentru Educație Antreprenorială a fost deosebită, a exprimat entuziasmul elevilor și a depășit așteptările juriului.

Adevăratul Maraton, a început în momentul în care CONAF a decis ca educația antreprenorială a tinerei generații să fie o prioritate absolută pentru organizație. Maratonul încheiat la București va fi reluat anul viitor și am convingerea că, atât timp cât vor exista profesori dedicați, dar și antreprenori care vor continua să mentoreze generațiile viitoare, suntem pe un drum bun. Un plan de afaceri se poate învăța în câteva ore, dar curajul și seriozitatea necesită o sădire mult mai adâncă în societate”, a conchis președinta CONAF.

În cadrul festivității de premiere s-au acordat și 12 mențiuni după cum urmează: mențiunea cu numărul 12 acordată de Daniela Nuță, Fondatoare Ability HUB, Președinte al Federației Patronatelor pentru Educație si Antreprenoriat Social și Prim Vicepreședinte CONAF, echipei The Armony, mențiunea 11 acordată de Alexandra Manolache, Președinte CONAF Buzău, echipei JuniorJobs, mențiunea 10 acordată de Silvia Terziu, Președinte CONAF Timiș, echipei B.o.B, mențiunea 9 acordată de Mihaela Scrieciu, VicePreședinte CONAF Constanța, echipei SeniorTim, mențiunea 8 acordată de Gianina Ioniță, VicePreședinte CONAF București, echipei Led net, mențiunea 7 acordată de Alina Breazu, CONAF Brașov, echipei Smartify, mențiunea 6 acordată de Elisabeth Balla, Președinte CONAF Bihor, echipei The Dizzi Hope, mențiunea 5 acordată de Andreea Dumitrică, Președinte CONAF Argeș, echipei Pulchra, mențiunea 4 acordată de Maria Verdeși, Președinte CONAF Galați, echipei Starquess, mențiunea 3 acordată de Paula Vals, Președinte CONAF Tulcea, echipei Colegul.ro, mențiunea 2 acordată de Iulia Șerban, Președinte CONAF Neamț, echipei Gryllus Farm, mențiunea 1 acordată de Dana Cireașă, Președinte CONAF Brăila, echipei Revived,

Marea finală din 12 iunie de la Teatrul Nottara a fost moderată de Nicholas Cațianis. Evenimentul a fost deschis de Cristina Chiriac, Președinte CONAF și Fondator Flori de Ie, urmată de invitații speciali: Nicușor Dan, primarul Municipiului București, Natalia Intotero, Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților și Marilen Pirtea, rector Universitatea de Vest din Timișoara.

Juriul etapei naționale a fost format din: Alexandru Moise, Director Industrii Creative, Banca Transilvania, Nicoleta Munteanu, fondator Kids in Business, Fondator Euroinsol și Vicepreședinte CONAF, Amalia Năstase, Președinte Fundația pentru Copii Ronald Mcdonald și Vicepreședinte CONAF, Dragos Anastasiu, Președinte Rethink România, Ramona Ivancea, Lenevo Business Development Manager, Alexandru Ion, Solutions Development Director, Vodafone Business, Adrian Măniuțiu, Fondator EM360, Loredana Apreutese, General Manager Internațional Alexander, Cristina Chiriac, Președinte CONAF și Fondator Flori de Ie, Cristian China Birta, Kooperativa 2.0, Alexandru Băloi, Global Partner Solutions Director la Microsoft România, Anca SEREA, Co-fondator BioAS.

În cadrul panelului vocațional ne-au fost alături: Ana Maria Brânză, Consilier la Comitelul Sportiv și Olimpic Român, Bogdan Micu, CEO Alpin Holding Corporation și Virgil Stănescu, fost căpitan al Echipei Naționale de Baschet, Marius Moga, artist și compozitor muzical și Giani Chiriță, fotbalist.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială este un proiect inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene și cu autoritățile locale.

Finala Maratonului pentru Educație Antreprenorială a fost realizată în parteneriat cu Ministerul Educației, având co-organizatori „Primăria Generală a Municipiului București”, „PROEDUS”, „Teatrul Nottara”, „Direcția de Cultură, Învățământ, Turism” din cadrul PMB.

Evenimentul a fost posibil cu sprijinul Banca Transilvania – Sponsor Principal, E.On – Brave Partner, Vodafone – Brave Partner, Microsoft – Partner, al sponsorilor: International Alexander Group, Lenovo Și Nod, Robohub, Asociația Acces La Educație, Kids In Business, Skill Lab, Skvot, Robot Dreams, Silvia Albu Education & Training, Untold Production, Neversea, Netspace, Moesis By Angelo, Zimbria, Port Romanel, Consiliul Județean Bihor, Safety Coffee, Mega Travel, Open Tribe, Nord Vest Bus, Icdl, Nora Business Consulting și al partenerilor media: Agerpress, Wall Street, Em 360 Grup, Clubantreprenor.Ro, Antena 3 Constanța, Business &Living, La Pas Prin Brașov, Obiectiv Vocea Brăilei, Spotmedia.Ro, The Woman, Efemeia, Ultima Oră, România Pozitivă, Tele M, Transilvania Business, Metro.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederație din România ce reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al egalității de gen și egalității de șanse. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care promovează și susține antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă ca urmare a necesității de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 2 federații, 10 patronate, 5 asociații, 24 sucursale și peste 3.200 de companii.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltăm și finalizăm proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale. Printre proiectele noastre, amintim „Pactul pentru Muncă”, în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială”, seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, proiectul național și seria de dezbateri „Pactul pentru Tineri”, ce au generat pe lângă ecourile în spațiul public, decizii legislative și schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, au încercat să găsească soluțiile optime și cele mai bune strategii de viitor.