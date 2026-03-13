Final de proiect Generația Verde: peste 600 de copii din Broșteni și Borca au transformat educația de mediu prin fotografie, artă și tehnologie

Proiectul „Generația Verde” derulat de Asociația Potaissa Art, s-a încheiat cu un rezultat simplu și puternic: peste 600 de copii cu vârste între 6 și 15 ani din două comunități rurale din nordul țării nu au mai așteptat să li se predea mediul — au început să-l comunice ei înșiși.

Proiectul a pornit dintr-un decalaj real. Școlile din Broșteni și Borca nu aveau echipamente, profesorii nu aveau formare specifică, iar educația de mediu însemna, în cel mai bun caz, câteva pagini de manual. „Generația Verde” a schimbat asta printr-o abordare care a combinat cursuri multidisciplinare cu fotografie, arte vizuale, meșteșuguri și tehnologie.

Elevii nu au fost spectatori. Au fost creatori

Cei 634 de elevi au parcurs activități dedicate celor 16 teme de mediu din proiect, susținute de 30 de cadre didactice formate special în acest scop. Alături de ore și workshopuri, școlile partenere — Liceul „Mihail Sadoveanu” și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” — au fost dotate cu echipamente tehnice care rămân în folosința lor și după încheierea proiectului.

Un moment central al proiectului a fost Festivalul Generației Verzi, unde experți din domenii diferite — psihologie, arte, economie și tehnologie — au vorbit cu copiii participanți despre mediu pe înțelesul lor, într-un format mai aproape de un festival decât de o conferință tradițională.

Dintre toți, 40 de elevi au mers mai departe: au participat la o tabără de fotografie de 30 de ore, unde au învățat să folosească imaginea ca instrument de mesaj.

Elevii au participat și la trei workshop-uri de creație: arte vizuale, obiecte din materiale reciclate și artizanat în hârtie. Lucrările lor formează o galerie digitală cu exponatele, gândită să rămână o resursă vie după finalul proiectului.

Pe tot parcursul lunilor, o aplicație educațională creată special pentru proiect — cu câte un joc interactiv pentru fiecare dintre cele 16 teme de mediu — le-a permis copiilor să-și consolideze cunoștințele și să urmărească propriul progres.

La final, „Generația Verde” lasă în urmă două școli mai bine echipate, profesori formați și peste 600 de copii care știu că protecția mediului nu e o temă de rezolvat, ci o responsabilitate de comunicat.

