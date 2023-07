O acțiune mai amplă în trafic a polițiștilor nemțeni, care a avut ca tematică și prevenirea faptelor cu violență, de vineri, 14 iulie, s-a soldat cu 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 14.000 de lei. Doar 9 dintre acestea au fost pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, iar celelalte pentru diferite abateri de la legislația privind circulația pe drumurile publice.

“Forțele de intervenție participante au legitimat aproximativ 200 de persoane, 90 de conducători auto fiind testați în privința consumului de alcool sau droguri. Totodată, polițiștii au retras 4 certificate de înmatriculare și au reținut 4 permise de conducere. Pe timpul desfășurării acțiunilor au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier”, a declarat inspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

În timpul acțiunii, echipajul Secției Rurale Ștefan cel Mare, în jurul orei 06:10, în timp ce acționau pe DN15D, în Girov, au depistat un bărbat, de 41 de ani, din Piatra-Neamț, ce conducea un vehicul sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. O oră mai târziu, aceeași polițiști, în timp ce acționau pe același drum național, tot în Girov, au oprit în trafic un bărbat, de 49 de ani, din Harghita, ce conducea un autocamion sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cauze, polițiștii au întocmit dosar penal, continuând cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Angela Croitoru