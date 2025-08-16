Bacău. Video. Filmat de polițiști, noaptea pe șosea, la “Formula 1” ajutat de câteva beri!

Un echipaj al poliției rutiere, dotat cu radar, care supraveghea șoseaua din centrul municipiului Bacău, în noaptea de 14 spre 15 august 2025, a surprins în direct cursa nebună a unui tânăr care se credea, probabil, pilot de Formula 1. Autoturismul condus de tânărul de 23 de ani a atins viteza uimitoare de 123 de km/h, nu pe Autostrada Moldovei, ci pe Bulevardul Republicii din oraș.

Oprit de echipajul rutier și testat alcoolscopic pentru a afla care era sursa „curajului” său, rezultatul „a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizează IPJ Bacău.

Codul Rutier prevede o limită de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat care este echivalentul a 0,80 g/l alcool pur în sânge dincolo de care apare răspunderea penală.

În interiorul localității limita de viteză este de 50 km/h. Cu toate acestea, administratorul drumului poate stabili limite superioare, dar nu mai mult de 80 km/h, pe anumite sectoare, cu acordul poliției. Chiar dacă ar lua în calcul limita cea mai mare, tânărul a depășit-o cu peste 31-40 km/h, pentru care sancțiunea este de 6-8 puncte de amendă (adică între 1.215 lei și 1.620 de lei amendă) + 4 puncte penalizare, în timp ce conducerea sub influența alcoolului, chiar dacă depășirea este de doar 1 mg/l alcool pur în aerul expirat, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Angela Croitoru