ECONOMIEACTUALITATE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

de Sofronia Gabi

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a titlurilor de stat FIDELIS. Ediția a IX-a din acest an se derulează în perioada 10 – 17 octombrie. „Gata de investit FĂRĂ impozite? FIDELIS, Ediția de Toamnă este gata să înceapă! Vestea bună circulă repede! Sezonul de toamnă aduce o nouă șansă de a-ți pune banii la treabă sigur și avantajos. Ediția a 9-a FIDELIS este programată între 10 și 17 octombrie! Da, ați citit bine: VENITURI NEIMPOZABILE, plus dobânzi super atractive”, anunță Ministerul Finanțelor pe Facebook.

Pentru investițiile în moneda națională statul acordă dobânzi  până la 7,90% (la scadența de 6 ani), 7,60% pentru 4 ani și 7,20% pentru cei care aleg investițiile pe o perioadă mai scurtă, 2 ani. Pentru cei care dețin euro sunt dobânzi de 4,15% pentru 3 ani, 5,25% pentru plasamente de 5 ani sau 6,50% pentru investițiile pe 10 ani. Se mențin dobânzile preferențiale și praguri reduse de investiție pentru donatorii de sânge.FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Super-Ofertă pentru donatorii-investitori:

Voi, eroii noștri, veți beneficia de cel mai tare deal: dobânda maximă de 8,20% la titlurile în lei cu scadență de 2 ani; prag minim redus de 500 lei (față de 5.000 lei)”, mai arată sursa citată.

Pentru cei care au resurse financiare de care se pot dispensa o bună perioadă de timp FIDELIS reprezintă o bună oportunitate de investiție deoarece impozitul este zero, dar și datorită faptului că titlurile de stat pot fi vândute la bursă, oricând titularul are nevoie. „Nu mai sta pe gânduri și pune banii la treabă între 10 și 17 octombrie! Subscrii simplu prin băncile partenere sau la brokeri!”, conform Ministerului Finanțelor Publice.

FOTO Ministerul finanțelor Facebook

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei
Articolul următor
S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Ultima ora

EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
EVENIMENT

Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, în comuna Cordun s-a desfășurat...

Categorii

EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
EVENIMENT

Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, în comuna Cordun s-a desfășurat...
EVENIMENT

13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre: exercițiu de alarmare în toate școlile din județul Neamț

În fiecare an, pe 13 octombrie se marchează Ziua...
Infracțional Neamț

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei
INFRACȚIONAL

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale