FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a titlurilor de stat FIDELIS. Ediția a IX-a din acest an se derulează în perioada 10 – 17 octombrie. „Gata de investit FĂRĂ impozite? FIDELIS, Ediția de Toamnă este gata să înceapă! Vestea bună circulă repede! Sezonul de toamnă aduce o nouă șansă de a-ți pune banii la treabă sigur și avantajos. Ediția a 9-a FIDELIS este programată între 10 și 17 octombrie! Da, ați citit bine: VENITURI NEIMPOZABILE, plus dobânzi super atractive”, anunță Ministerul Finanțelor pe Facebook.

Pentru investițiile în moneda națională statul acordă dobânzi până la 7,90% (la scadența de 6 ani), 7,60% pentru 4 ani și 7,20% pentru cei care aleg investițiile pe o perioadă mai scurtă, 2 ani. Pentru cei care dețin euro sunt dobânzi de 4,15% pentru 3 ani, 5,25% pentru plasamente de 5 ani sau 6,50% pentru investițiile pe 10 ani. Se mențin dobânzile preferențiale și praguri reduse de investiție pentru donatorii de sânge.

„Super-Ofertă pentru donatorii-investitori:

Voi, eroii noștri, veți beneficia de cel mai tare deal: dobânda maximă de 8,20% la titlurile în lei cu scadență de 2 ani; prag minim redus de 500 lei (față de 5.000 lei)”, mai arată sursa citată.

Pentru cei care au resurse financiare de care se pot dispensa o bună perioadă de timp FIDELIS reprezintă o bună oportunitate de investiție deoarece impozitul este zero, dar și datorită faptului că titlurile de stat pot fi vândute la bursă, oricând titularul are nevoie. „Nu mai sta pe gânduri și pune banii la treabă între 10 și 17 octombrie! Subscrii simplu prin băncile partenere sau la brokeri!”, conform Ministerului Finanțelor Publice.

FOTO Ministerul finanțelor Facebook

(G. S.)