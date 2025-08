Între 7 și 10 august 2025, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, cu finanțarea Consiliului Județean Neamț, organizează cea de a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul.”

Respectând caracterul itinerant al manifestării fondate în anul 1991, la inițiativa profesorului Constantin Horia Alupului-Rus (directorul din acea vreme al Centrului județean pentru conservarea, promovarea și valorificarea creației populare Neamț), organizatorii oferă publicului local și turiștilor aflați în vizită în ținutul Neamț o serie de patru evenimente artistice complexe desfășurate în trei localități ale județului – Piatra-Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Invitate la ediția curentă sunt grupuri folclorice reprezentative din Turcia, Republica Moldova, Bulgaria, Georgia, Macedonia de Nord și România: Ansamblul de dansuri folclorice „Gümüşefe” din Bergama (Turcia), Ansamblul folcloric de cântece și dansuri „Erisa” din Kutaisi (Georgia), Grupul folcloric „Blazhevski” din Skopje (Macedonia de Nord), Ansamblul folcloric de cântece și dansuri „Slav Boykin”, Rakovski (Bulgaria). Țara noastră va fi reprezentată de Ansamblul folcloric de cântece și dansuri „Cununa Someșană” din Maieru (Bistrița Năsăud), Ansamblul folcloric „Rapsodia Someșană” din Cluj-Napoca, Ansamblul folcloric aromân „Dor” din Sarighiol de Deal (Tulcea), Ansamblul de dansuri „Oltenașul” din Vișina (Olt), Ansamblul folcloric „Floricică de la munte” al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, și Ansamblul folcloric „Comorile Neamțului”.

Deschiderea ediției de Festival se va desfășura joi, 7 august, în municipiul Piatra-Neamț, cu parada portului și cântecului, care va debuta la ora 18:00, urmând ca o oră mai târziu publicul local să se bucure de un program de dansuri tradiționale prezentat de ansamblurile invitate.

Zilele următoare, artiștii din Festival vor prezenta spectacole la Roman (vineri, 8 august) și la Târgu Neamț (sâmbătă, 9 august), urmând ca evenimentul de închidere al ediției din 2025 să se desfășoare pe Platoul Curții Domnești duminică, 10 august, cu un recital extraordinar oferit de Viorica Macovei și Robert Târnăveanu.

La ultimele două spectacole va participa și Ansamblul folcloric „Comorile Neamțului”, din Piatra-Neamț.

Toate concertele vor începe la ora 19:00.

Parteneri pentru organizarea ediției a XXVI-a a Festivalului Internațional de Folclor „Ceahlăul” sunt Primăria Piatra-Neamț, Primăria și Consiliul Local al municipiului Roman, Primăria și Consiliul Local al orașului Târgu Neamț.

Formaţii participante la Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, ediția a XXVI-a, 7-10 august 2025

ANSAMBLUL DE DANSURI FOLCLORICE „GÜMÜŞEFE”, Bergama (Turcia)

Înființat la a o suta aniversare a Republicii Turcia, Ansamblul de dansuri folclorice „Gümüşefe” are sediul în Bergama. Menirea grupului este de a conserva și transmite generațiilor viitoare dansurile tradiționale zeybek masculine și feminine din zonă. În regiune, tradiția zeybek a fost păstrată și transmisă până în zilele noastre datorită eforturilor dedicate ale instructorilor locali, care au cules-o și au pus-o în scenă folosind experiențele oamenilor din comunitatea locală. Această transmitere a moștenirii culturale continuă și astăzi.

De asemenea, un alt obiectiv este acela de a împărtăși unui public cât mai larg tradiția și cultura zonei, păstrându-le vii în viața de zi cu zi. Prin spectacolele pe care le prezintă, membrii grupului din Bergama își doresc să crească gradul de conștientizare și să sporirea interesului pentru aceste expresii culturale unice, dansul și cântecul. Pe lângă spectacolele scenice, membrii ansamblului sunt implicați și în inițiative sociale, educaționale și proiecte de responsabilitate socială pentru a sprijini transmiterea moștenirii culturale de valoare națională.

Tradiția din Bergama a dansului folosind săbii și scuturi (Kilici-Kalkan), odinioară considerată uitată și păstrată doar în amintirile bătrânilor, a fost reînviată evitându-se pierderea pentru totdeauna a acestui patrimoniu cultural al poporului turc.

Acest joc unic, jucat prin lovirea sabiei și a scutului unul împotriva celuilalt în armonie, se distinge de multe alte dansuri populare prin absența muzicii. Folosite inițial ca arme de război, antrenamentul cu sabia și scutul a servit mai multor scopuri pentru soldați, care își demonstrau abilitățile unii altora, făcând sesiunile de antrenament mai captivante și chiar demoralizând trupele inamice în timpul asediilor, prin crearea de zgomote puternice.

De-a lungul timpului, acest zgomot s-a transformat într-un ritual ritmic, dând naștere jocului cu sabia și scutul așa cum îl cunoaștem astăzi. Tradiția sabiei și scutului din Bergama a fost cultivată în principal în Bergama prin echipe formate de Centrul de Educație Publică local și Școala de Artă.

Ansamblul sosit de la Bergama a participat la o serie de festivaluri și sărbători naționale, ceremonii locale, proiecte de responsabilitate socială din Bergama, Konya, Antalya, Ankara, Manisa.

Am reținut și o declarație simbol a Ansamblului „Gümüşefe” din Bergama: „Există experiențe și reguli nescrise, dar adânc înrădăcinate în dansurile noastre populare transmise din generație în generație. Ne place să interpretăm dansurile populare care ne fac cine suntem. Pentru noi, dansurile populare sunt expresia exterioară a pasiunii din sufletele noastre. De aceea, strigătele noastre răsună spre cer, purtând vocea trecutului. Aceasta este o călătorie din trecut spre viitor. Și suntem gata să mergem pe această cale, așa cum au făcut-o cei dinaintea noastră, fără abateri, ghidați de ceea ce știm că este autentic. Am pornit în această călătorie artistică cu propriile noastre dansuri, moștenirea noastră națională. Dragostea noastră pentru dansurile populare înseamnă, de fapt, iubirea de patrie!”

ANSAMBLUL FOLCLORIC DE DANSURI ȘI CÂNTECE POPULARE „SLAV BOYKIN”, Rakovski (Bulgaria)

Ansamblul folcloric de dansuri și cântece populare „Slav Boykin” a fost fondat în 1948. A fost numit oficial „Slav Boykin” la 1 septembrie 1988, prin decizia consiliului de administrație al centrului comunitar, în memoria primului director al ansamblului – Slav Boykin.

Ansamblul este compus în întregime din interpreți amatori și este dedicat conservării și dezvoltării tradițiilor de cântece, muzică și dansuri populare bulgărești din toate regiunile folclorice ale țării. Misiunea sa este aceea de a proteja bogatul patrimoniu folcloric, tradițiile și cultura națională a Bulgariei, precum și de a promova patriotismul și identitatea bulgară în rândul generațiilor tinere.

În cei 77 de ani de la înființare, ansamblul a devenit un simbol cultural al orașului Rakovski, participând în mod regulat la evenimente și forumuri majore, fie prin spectacole de deschidere, fie prin concerte complete. Ansamblul este format din aproximativ 120 de interpreți amatori, care au participat la numeroase evenimente artistice interne și internaționale.

La multe dintre acestea, artiștii bulgari au fost laureați, câștigând premii și distincții în Italia, România, Franța, Serbia, Muntenegru, Turcia, precum și la numeroase festivaluri și întâlniri din Bulgaria.

Astfel, grupul bulgar a fost desemnat Campion balcanic și premiat cu „Orfeul de Aur” și Medalia de Aur la Campionatul Balcanic de Folclor „Apa Vie – 2012”, desfășurat la Hisarya; a fost laureat și câștigător al locului întâi la cel de-al doilea Concurs național de dans folcloric „Kalofer”, 2012”; a mai câștigat Premiile „Orpheus” de aur și argint și titlul de vicecampion mondial la Campionatul Mondial de Folclor „World Folk”, edițiile din 2012 și 2016, la Nessebar (Bulgaria), premii la Festivalului Național de Folclor „Primorska Perla” din Primorsko, 2017.

Directorii artistici ai Ansamblului folcloric de dansuri și cântece populare „Slav Boykin” sunt Velizar Vasilev, Ivan Lesov, Iliyan Nedyalkov și Katya Basheva.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „BLAZHEVSKI”, Skopje (Republica Macedonia de Nord)

Ansamblul Folcloric „Blazhevski” a fost înființat în 2013 de un profesionist al dansului popular, coregraful Jovica Blazhevski. El este autorul a șapte suite coregrafice: „Poselje”, „Maleshevka”, „Pijanec”, „Kumanovka”, „Radovishki Sobor”, „Momel Mitro” și, cea mai nouă, înființată în 2023, numită „U Livadu”. Acestea sunt prezentate în costume autentice ale zonei de origine a dansului respectiv.

Ansamblul folcloric are 150 de membri, fiind împărțit în mai multe grupuri și secțiuni. În repertoriul său există numeroase coregrafii din aproape toate părțile Republicii Macedonia.

Ansamblul Folcloric „Blazhevski” a concertat la numeroase festivaluri și evenimente din Macedonia, precum și la festivaluri și evenimente din alte țări: Polonia, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Croația, Muntenegru, Turcia, Austria, Republica Cehă, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și acum, România.

La o parte a reuniunilor folclorice la care a fost invitat, grupul folcloric macedonean a primit recunoașterea publicului larg și a specialiștilor. Printre cele mai importante premii se numără: Marele Premiu al Festivalului de la Kunovice, Republica Cehă (2018); Premiul I la Festivalul de la Zakopane, în Polonia (2022); Premiul I la Festivalul de la Mikrevo, Bulgaria (2023).

Directorul artistic al Ansamblului din Skopje este chiar fondatorul său, Jovica Blazhevski.

ANSAMBLUL FOLCLORIC DE DANSURI ȘI CÂNTECE „ERISA”, Kutaisi Georgia)

Condus de coregraful Paata Karkashadze, ansamblul folcloric de dansuri și cântece „Erisa” a fost fondat în 2011, în orașul antic Kutaisi, din Georgia.

De la înființare, grupul a participat la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Pe plan intern, grupul a câștigat nouă premii (atât la nivel de interpreți vocali și instrumentiști, cât pentru coregrafiile puse în scenă). Astfel, ansamblul a primit recunoașterea specialiștilor și a publicului pentru contribuția adusă la promovarea folclorul georgian.

În plan internațional, coregraful Paata Karkashadze a fost premiat de două ori, în 2023 și 2024. Tot anul trecut, și membrii Ansamblului „Erisa” au fost recompensați pentru prestația lor artistică, primind Premiul „Etno-Persona”.

Artiștii georgieni au cântat și au dansat pe scene din România, Turcia, Italia, Serbia, Belgia, Portugalia, Ungaria, Cehia, Spania, Ucraina, Armenia.

ANSAMBLUL ARTISTIC DE MUZICĂ ȘI DANS „ROTUNDA”, comuna Suhuluceni, raionul Telenești (Republica Moldova)

Din lunca bătrânului Răut, de pe meleagul Orheiului, cu un folclor bogat și multe talente artistice, în anul 1992 s-a înființat formația de dansuri populare „Rotunda”, sub conducerea lui Valeriu Diacenko.

În anul 1993, colectivul obține titlul de „Colectiv model”, formația de dans, a căror membri sunt cuprinși, ca vîrstă, între 16-23 de ani, participând activ la numeroase festivaluri, atât raionale, republican, cât și internaționale.

Dintre succesele ansamblului venit de peste Prut amintim Marele premiu al Festivalului dansului popular „Cine joacă horele”, ediția a VIII-a, orașul Bălți; Laureat al Concursului republican de dans popular „Hai la joc”, Chișinău; Locul I la Festivalul internațional de folclor „Pe Plaiuri Buzoiene”,ediția a III-a, Buzău; Diplomă de onoare pentru participarea la concertul de caritate „De la inimă la inimă”; Marele Premiu la Festivalul-concurs „Constelația Talentelor”-ediția a II-a; Premiul I la Festivalul-concurs transfrontalier „Dansul de pe ambele maluri ale Prutului”- ediția a III-a, Iași.

ANSAMBLUL FOLCLORIC DE CÂNTECE ȘI DANSURI „CUNUNA SOMEȘANĂ” – Maieru (Bistrița-Năsăud)

Înființat în anul 1970, Ansamblul „Cununa Someşană”, cu un repertoriu autentic al Văii Someşului Mare și al Transilvaniei, combină coloritul și autenticitatea costumelor populare de o nuanță cromatică deosebite cu mișcările scenice sincronizate ale dansatorilor. Dintre elementele de costum iese în evidență pălăria cu pene de păun, reprezentativ zonei Năsăudului. Este cunoscută la nivel național și prin intermediul literaturii, pălăria cu pene de păun fiind prezentă în scrierulelui Liviu Rebreanu și în poeziile lui Coșbuc.

Ansamblul a câștigat numeroase distincții la festivaluri naționale şi internaționale. Dintre ele, amintim aici Trofeul Festivalului-Concurs Internaţional de Folclor din Zakopane, ediţia 47, 2015 (Polonia), precum și Medalia de Aur la Festivalul Mondial de Folclor „Les Cultures du Monde” – Gannat, Franţa, 2016.

Coregrafia și regia artistică a ansamblului este semnată de Adrian Salvan. Pentru Festivalul internațional de folclor „Ceahlăul, formația a pregătit un program care cuprinde jocurile „Fecioresc” și „Învârtita”, din Câmpia Transilvaniei; un moment vocal-instrumental susținut de Daniela Bucunea, Ionică Clipotă (saxofon) și Daniela Andrei (vioară); și, la final, un moment coregrafic de pe Valea Someșului Mare.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „RAPSODIA SOMEȘANĂ” Cluj-Napoca

A luat ființă în toamna anului 1975, fiind in prezent unul dintre cele mai longevive ansambluri folclorice de amatori din țară. De atunci a susținut numeroase spectacole atât în țară, cât și în străinătate, unde a reprezentat cu cinste folclorul românesc. A efectuat numeroase turnee în diferite țări ale lumii, precum: Italia, Franța, Elveția, Finlanda, Polonia, S.U.A., Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru.

Ansamblul are în repertoriu suite orchestrale, jocuri din mai multe zone ale țării. Colaborează cu cei mai reprezentativi soliști de muzică tradițională. În prezent, repertoriul Ansamblului „Rapsodia Someșană” cuprinde șapte jocuri din Transilvania, Banat și Zona Codrului, un minunat obicei de nuntă de pe Valea Someșului, două grupuri vocale, soliști instrumentiști, soliști vocali.

Format în majoritate din vechii membri ai Ansamblului ajunși la vârste respectabile, cărora li s-au alăturat de-a lungul timpului tineri talentați, pasionați de folclor, Ansamblul cuprinde în prezent peste 80 de membri care se bucură de multă apreciere datorită spiritului autentic și bucuriei de a împărtăși tuturor frumusețea folclorului românesc.

Grupul clujean a participat la toate manifestările folclorice la care a fost invitat, obținând importante premii și distincții. În anul 2024, a reprezentat România la festivaluri internaționale de folclor în Albania și în Serbia, iar în toamna acestui an va participa, alături de membrii Ansamblului „Dor Transilvan”, tot din Cluj-Napoca un turneu folcloric în China.

ANSAMBLUL FOLCLORIC AROMÂN „DOR”, Sarighiol de Deal (Tulcea)

Acum 47 de ani, la Sarighiol de Deal, judeţul Tulcea, a luat fiinţă Ansamblul folcloric aromân de cântece şi dansuri.

Personalităţi în domeniu, printre ei Tita Sever, Elise Stan, Gheorghe Baciu, Emilia Comişel, au apreciat elogios, în decursul anilor, interpretarea artistică şi autenticitatea, în spectacole sau festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale. Formaţia a evoluat pe numeroase scene ale ţării (Bucureşti, Baia Mare, Bistriţa, Constanţa, Rădăuţi, Iaşi, Braşov, Zalău, Slatina, Tulcea, Botoşani, Suceava, Sibiu, Arad, Piatra-Neamț) și în străinătate, în țări precum Albania, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Ucraina.

Ansamblul folcloric aromân „Dor” a avut apariţii în mai multe emisiuni culturale de radio şi televiziune.

Programul grupului tulcean cuprinde cântece și dansuri vechi aromâne.

Director şi instructor al Ansamblului Folcloric Aromân „Dor” din Sarighiol de Deal este prof. drd. ing. Dumitru Caimacan Popescu.

ANSAMBLUL DE DANSURI „OLTENAȘUL” din Vișina (Olt)

Ansamblul de dansuri populare a „Oltenașul” a fost înființat în anul 2016, din dragoste pentru folclor și din dorința sinceră de a păstra vii tradițiile autentice ale zonei Olteniei. Grupul folcloric reprezintă cu mândrie comuna Vișina, din județul Olt, o adevărată vatră de cultură și pasiune pentru dansul popular românesc.

Sub îndrumarea dedicată și profesionistă a domnului Rodi Pîrvu, instructor coregraf cu suflet mare și o viziune artistică deosebită, ansamblul a crescut an de an, formând tineri talentați, disciplinați și profund atașați de valorile tradiționale.

Un sprijin esențial în parcursul Ansamblului „Oltenașul” l-a reprezentat Primăria Comunei Vișina, care a fost mereu alături, oferindu-le încredere, susținere logistică și sprijin moral și financiar. Datorită implicării autorităților locale, artiștii au putut participa la evenimente de amploare și au putut face cunoscută activitatea artistică pe plan național.

De-a lungul anilor, ansamblul a participat la numeroase festivaluri folclorice din întreaga țară, obținând recunoaștere pentru autenticitate, energie și respectul față de portul și jocul popular românesc. Un moment de referință în activitatea artistică a fost câștigarea Marelui Premiu la Festivalul „Călușul Românesc”, în anul 2024, o confirmare a pasiunii și muncii neobosite depuse de întreaga echipă.

Ansamblul promovează cu suflet deschis frumusețea jocurilor oltenești, păstrând vie flacăra tradițiilor, ducând mai departe moștenirea culturală a strămoșilor noștri.

Motto-ul grupului este: „Suntem Ansamblul de Dansuri «Oltenașul» din Vișina, și oriunde mergem, ducem cu noi bucuria, ritmul și spiritul autentic al Olteniei – cu inima deschisă și cu respect pentru tot ce înseamnă tradiție românească!”

ANSAMBLUL FOLCLORIC „COMORILE NEAMŢULUI”

A fost înfiinţat de profesor coregraf Anda Maria Acristinei în anul 2008. Aceasta, din dragoste pentru jocul si cântecul popular, a strâns în jurul său tineri cu vârste cuprinse între 4 şi 30 de ani, punând astfel bazele unui ansamblu de dansuri populare româneşti. Talentul coregrafului şi eforturile dansatorilor au rodit apoi în numeroase reprezentaţii la nivel local, judeţean, naţional, pentru ca ulterior ansamblul să efectueze turnee şi să participe la concursuri şi festivaluri internaţionale în Franţa, Spania, Turcia, Grecia.

Intenţia Ansamblului folcloric „Comorile Neamtului” este de a prezenta o imagine despre cultura tradiţională şi obiceiurile judeţului Neamţ, dar şi din alte regiuni ale ţării.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „FLORICICĂ DE LA MUNTE”

Înfiinţat în 1971, Ansamblul folcloric „Floricică de la Munte” s-a consacrat, în timp, ca unul dintre cei mai importanţi păstrători de cultură tradiţională românească. De patru decenii, Ansamblul nemţean cutreieră Europa, ducând cu el frumuseţea dansurilor, cântecelor şi a costumelor populare româneşti. Indiferent că au venit în faţa publicului român, a celui francez ori a celui turc, dansatorii nemţeni s-au remarcat prin originalitatea şi autenticitatea repertoriului alcătuit din dansuri reprezentative pentru toate zonele etnofolclorice ale României. Au impresionat, prin cromatica şi frumuseţea costumelor populare, virtuozitatea, ritmul şi acurateţea interpretării, publicul din Franţa, Italia, Polonia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Austria, Finlanda, Belgia sau Olanda. Peste tot au pus în valoare frumuseţea folclorului acestui colţ de lume, în care autenticul rămâne încă puternic înrădăcinat în realitate, dar, mai ales, în suflete.

Ansamblul „Floricică de la Munte” a participat la prestigioase festivaluri din Franţa, Italia, Polonia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Austria, Finlanda, Belgia, Olanda, precum şi din România (Bistriţa Năsăud, Constanţa –unde a câştigat trei premii I, un premiu II şi Marele Trofeu, la Iaşi – Festivalul „Trandafir de la Moldova”, Cluj – „Serbări Transilvane”, Bacău – „Bobocelul”, Suceava, Harghita – „Subcetate în sărbătoare”, Voşlobeni etc.)

A obţinut premiul „Le Sacre du Choreographie” la Festivalul internaţional de folclor Reims – Franţa, Marele Premiu „Toporaşul de aur” la Zakopane – Polonia, precum şi distincţii la Festivalul de la Zavet –Bulgaria, Festivalul de folclor de la Cracovia – Polonia, Festivalul de la Loveci – Bulgaria, Festivalul internaţional de folclor de la Kikinda – Serbia, Festivalul de la Champtoce – Franţa, Festivalul de la Quartu, Santa Elena din Sardegna – Italia, Festivalul internaţional „Olympus” Katerini – Grecia, Festivalul de la Adapazari – Turcia.

