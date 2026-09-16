Festival internațional de teatru francofon la C.N. „Petru Rareș” Piatra-Neamț

Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț va găzdui, joi, 17 octombrie 2026, un eveniment internațional dedicat teatrului francofon și formării profesorilor de limba franceză, potrivit unui comunicat de presă remis redacției noastre. Festivalul va reuni peste 30 de profesori de limba franceză din Belgia, Polonia, România și Republica Moldova, “într-un cadru dedicat formării profesionale, creativității și schimbului de bune practici în domeniul predării limbii franceze prin intermediul teatrului”.

Evenimentul este organizat de Asociația Centrul de Inițiative Francofone în parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț – catedra de limbi străine, și Inspectoratul Școlar Județean Neamț și beneficiază de sprijinul financiar al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), CREFECO și al Fundației Autonom.

Potrivit organizatorilor, în festival sunt invitate personalități ce au legătură cu francofonia și educația, precum Laurent Van Wetter și Jan Nowak, formatori cu experiență ai cadrelor didactice și Arthur Cavalier, îndrăgit cântăreț de șansonete – ce este invitat pentru a contribui la “dimensiunea artistică și practică a evenimentului”.

Pe parcursul festivalului vor fi numeroase ateliere și activități prin care profesorii de limba franceză vor avea ocazia “să exploreze modalități prin care teatrul poate deveni un instrument pedagogic eficient pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză. Participanții vor lucra asupra unor competențe esențiale pentru învățarea unei limbi străine: exprimarea orală, pronunția, intonația, expresivitatea, spontaneitatea, improvizația, creativitatea și lucrul în echipă”.



Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Toutes et tous pour la planète”, (“Cu toții pentru planetă” – traducere din franceză) invitând profesorii și elevii “să reflecteze, prin teatru, asupra protejării mediului înconjurător și a responsabilității fiecăruia față de planetă. Profesorii participanți vor pune în scenă piese din colecția “10 SUR 10 – Scènes francophones à jouer et à lire”, o selecție de texte teatrale contemporane francofone dedicate utilizării în clasă”.

“Timp de o zi, școala va deveni un adevărat laborator de teatru, limbă franceză și creativitate, reunind profesori, formatori și artiști în jurul unei pasiuni comune: francofonia. Festivalul își propune să demonstreze că educația poate depăși

granițele manualului și ale sălii de clasă și că arta poate deveni un instrument pedagogic deosebit de puternic”, a precizat prof. Grigoruță Oniciuc, directorul C.N. Petru Rareș Piatra-Neamț.

Angela Croitoru

FOTO: https://www.facebook.com/CNPRPiatraNeamt