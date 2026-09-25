Festival Chocolate Saga revine la Iași

Unicul festival al ciocolatei din România, Chocolate Saga, revine în perioada 2-4 octombrie 2026, la Palas Mall din Iași, cu a X-a ediție. Timp de 3 zile, ciocolatierii își vor expune creațiile și vor demonstra cum se face ciocolata de la bobul de cacao până la tabletă.

Pe lângă aceste activități, cei care doresc să încerce singuri să creeze și să își decoreze propriile tablete de ciocolată, vor avea ocazia să învețe de la maeștrii ciocolatieri cum să procedeze. Evenimentul este gândit inclusiv pentru copii, unde aceștia vor putea participa la ateliere și activități interactive.

Publicul va descoperi produse de la manufacturieri artizanali, mărci de renume și de la magazine locale de specialitate și va putea cumpăra diverse sortimente de ciocolată: neagră, cu lapte, albă, cu diferite umpluturi și arome. De asemenea, printre multitudinea de sortimente de ciocolată, vor fi puse la dispoziția participanților și vinuri.

Un bilet pentru o zi costă 15 lei și poate fi achiziționat online de pe platforma Entertix. Iar dacă există și alți ciocolatieri care doresc să expună, pot completa un formular pe site-ul oficial al evenimentului.

Programul:

Vineri, 2 octombrie, 12:00 – 20:00

Sâmbătă, 3 octombrie, 10:00 – 20:00

Duminică, 4 octombrie, 10:00 – 18:00

Sursă foto: Chocolate Saga