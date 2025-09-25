Fermierii pot primi până la 70% sprijin pentru asigurările agricole. Sesiunea de depunere a cererilor a început

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a lansat sesiunea de primire a cererilor prin care fermierii sunt sprijiniți la plata primelor de asigurare pentru culturi, animale și plante.

Perioada de depunere este 25 septembrie, ora 9:00 – 12 octombrie, ora 16:00, fără posibilitate de prelungire. Bugetul disponibil este de 8,8 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării în funcție de interesul beneficiarilor.

Sprijinul nerambursabil reprezintă 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite, aplicabil pentru anul agricol 2024–2025, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel zootehnic.

O noutate în această sesiune este că toate documentele trebuie semnate exclusiv electronic, iar cererea de finanțare va funcționa și ca cerere de plată, în cazul în care este declarată eligibilă.

Cererile se depun online prin platforma AFIR, la adresa: https://online.afir.info/account/login, iar ghidul solicitantului și anexele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial www.afir.ro.

Denisa POPA

Foto: Facebook/ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale