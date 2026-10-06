AGRICULTURAACTUALITATE

Fermierii pot cere până la 200.000 de euro pentru investiții în ferme

de Vlad Bălănescu

Fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot solicita, de astăzi, finanțare europeană pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. Prin programul DR-12 sunt disponibili aproape 170 de milioane de euro pentru investiții în fermele tinerilor fermieri și ale agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani.

Depunerea proiectelor a început pe 6 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia pe 2 decembrie, la ora 16:00. Cererile se transmit online, prin platforma AFIR.

Suma totală pusă la dispoziție este de 169,59 milioane de euro. Jumătate din bani, respectiv 84,79 milioane de euro, este destinată sectorului zootehnic, iar cealaltă jumătate poate fi accesată pentru investiții în celelalte sectoare agricole.Un proiect poate primi până la 200 000 de euro. Pentru tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, finanțarea poate acoperi cel mult 80% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru celelalte categorii de beneficiari, sprijinul poate ajunge la 65%.

Fondurile pot fi folosite pentru modernizarea exploatațiilor, cumpărarea de utilaje și echipamente agricole, depozitarea și condiționarea produselor, dezvoltarea fermelor pomicole sau procesarea produselor agricole la nivelul fermei.

Proiectele depuse în prima etapă, până pe 5 noiembrie, trebuie să obțină cel puțin 80 de puncte. Pentru perioada 6 noiembrie – 2 decembrie, pragul de calitate este de 45 de puncte.

Detaliile privind condițiile de finanțare și investițiile eligibile sunt prezentate în Ghidul solicitantului publicat de AFIR.

Denisa POPA

Foto: Facebook/ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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