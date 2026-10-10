„Fermieră” cu acte false: a obținut ilegal peste 300.000 de lei din bani europeni și a scăpat cu suspendare!

Tribunalul Neamț a fost sesizat cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorii DNA cu o femeie acuzată de fraudă cu fonduri europene. Aceasta este acuzată de patru infracțiuni: două fapte de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene — dintre care una în formă continuată —, fals în declarații, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, precum și participație improprie, sub forma determinării, la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, inclusiv acte false.

Cu ocazia depunerii unei cereri de plată în cadrul proiectului „Instalarea tânărului fermier”, finanțat din fonduri europene și înregistrat la OJIFR Neamț, inculpata M.C., în calitate de șef al exploatației vegetale T.C. PFA, ar fi folosit, cu intenție, o serie de înscrisuri falsificate — facturi fiscale, raport de execuție, registrul jurnal de încasări și plăți, contract de arendare — prin care ar fi creat aparența că a îndeplinit obiectivele proiectului. Rezultatul: obținerea pe nedrept a sumei de 194.732 de lei din fonduri europene și din bugetul de stat.

Frauda a fost posibilă datorită utilizării unor acte false care au indus în eroare autoritățile competente.

Această situație subliniază gravitatea utilizării actelor false în obținerea de fonduri europene.

În legătură cu același proiect, la 25 septembrie 2023, inculpata ar fi menționat în declarația de venituri, în anexa semnată electronic și în raportul de execuție semnat olograf aspecte necorespunzătoare adevărului privind comercializarea producției agricole în perioada 2021–2023, bazându-se pe acte false pentru a susține aceste afirmații.

În perioada 2 decembrie 2022 – 19 septembrie 2023, cu ocazia întocmirii unor înscrisuri depuse în cadrul aceluiași proiect, femeia ar fi atestat fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului. Separat, în perioada 2021–2023, aceasta ar fi depus la APIA Neamț trei adeverințe falsificate în susținerea a trei cereri unice de plată pe suprafață, din care rezulta, în mod nereal, că ar utiliza suprafețe agricole în comunele Dragomirești și Ștefan cel Mare. Prejudiciul în acest episod: 105.810 lei.

Potrivit DNA, inculpata ar fi înregistrat la registrele agricole ale celor două primării trei contracte de arendare încheiate în 2020, știind că acestea conțin date nereale, determinându-i astfel pe funcționari să întocmească și să elibereze, fără vinovăție, adeverințele cu conținut fals.

Pe parcursul urmăririi penale, femeia și-a recunoscut în totalitate faptele și a încheiat cu procurorii un acord prin care s-a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere. Acordul urmează să fie validat de instanță. Totodată, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii, acesteia i s-ar interzice dreptul de a fi aleasă în autorități publice sau în alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. Inculpata a acceptat prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, iar pentru garantarea reparării prejudiciului s-a dispus sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile ale acesteia.

(G. S.)