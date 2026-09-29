Femeie ucisă de concubin. Bărbatul s-a aruncat de la etajul 4

Actualizare: IPJ Neamț a confirma că și bărbatul de 45 de ani, principalul suspect, a încetat din viață.

Știre inițială: O femeie în vârstă de 42 de ani a fost ucisă, marți după-amiază, într-un imobil din municipiul Roman. Principalul suspect este concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, care, după atac, s-ar fi aruncat de la etajul al patrulea.

Poliția municipiului Roman a fost sesizată prin apel la 112, în jurul orei 15:20, cu privire la faptul că femeia ar fi fost omorâtă de concubinul său și că acesta ar intenționa să agreseze și copilul minor al femeii.

Polițiștii ajunși la fața locului l-au identificat pe băiatul de 15 ani, care se afla în afara oricărui pericol.

„Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil, din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înțepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Din nefericire a fost declarat decesul femeii”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Denisa POPA