Femeie rănită într-un accident la Roznov

O femeie a fost rănită într-un accident produs luni dimineață, 9 martie, pe DN15, în orașul Roznov. Victima a ajuns la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit într-un sens giratoriu.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul a fost semnalat în jurul orei 08:00. Din primele cercetări reiese că o femeie de 61 de ani, din Piatra Neamț, conducea un autoturism din direcția Buhuși spre Piatra Neamț. Ajunsă într-o intersecție prevăzută cu sens giratoriu, aceasta ar fi pătruns în intersecție fără să acorde prioritate unui alt autoturism, condus de o femeie de 43 de ani, tot din Piatra Neamț.

Cele două mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului a fost rănită conducătoarea auto în vârstă de 43 de ani. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri.

Ambele șoferițe au fost testate cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că niciuna nu consumase alcool. Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările în acest caz.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț