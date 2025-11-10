SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Femeie rănită după ce autobuzul în care se afla a frânat brusc pentru a evita un animal

de Popa Denisa

Femeie rănită după ce autobuzul în care se afla a frânat brusc pentru a evita un animalO femeie în vârstă de 68 de ani a fost rănită, sâmbătă seară, 9 noiembrie, după ce autobuzul în care se afla a frânat brusc pentru a evita coliziunea cu un animal.

Incidentul s-a produs în jurul orei 18:15, între localitățile Borlești și Nechit. Potrivit poliției, șoferul autobuzului, un bărbat de 49 de ani, din Prahova, ar fi fost nevoit să frâneze brusc, moment în care pasagera a fost proiectată în parbriz.

Femeia a fost rănită și a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
