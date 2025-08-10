AmbulanțaO femeie din satul Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, a fost lovită de un autoturism, sâmbătă, 9 august, după-amiază, în timp ce traversa șoseaua prin loc nemarcat. Femeia de 56 de ani a suferit mai multe traumatisme ce au necesitat internarea în spital.

„La data de 9 august a.c., în jurul orei 14:50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în localitatea Izvoare.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie, în vârstă de 56 de ani, din Izvoare, s-ar fi angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis, ar fi fost acroșată de un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din Piatra-Neamț, rezultând rănirea pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.

A.C.

