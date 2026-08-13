Femeie din Vânători-Neamț încarcerată în baza unui mandat european de arestare

O femeie de 42 de ani, din localitatea Vânători-Neamț, ar putea fi extrădată în Germania unde este cercetată pentru comiterea mai multor infracțiuni. Autoritățile judiciare străine au emis mandatul european de arestarea în baza căruia acuzata a fost găsită în localitatea de domiciliu. Pe 12 august aceasta a fost reținută.

„Polițiștii din cadrul Serviciul Investigații Criminale Neamț, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, au pus în executare un mandat de aducere, emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, pe numele unei femei, de 42 de ani, din Vânători- Neamț, obiectul cauzei fiind mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Germania, pentru săvârșirea în calitate de autor a unei infracțiuni de tentativă de șantaj prin utilizarea forței sau amenințare cu forța și vătămare corporală gravă, fapte prevăzute de Codul penal german”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Sursa citată mai arată că femeia a fost prezentată procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează ca acuzata să ajungă în fața judecător pentru confirmarea mandatului.