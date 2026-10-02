Femeie din Târgu Neamț dată dispărută

Poliția Neamț anunță a început căutările pentru o femeie de 31 de ani din Târgu Neamț care a fost dată dispărută de tatăl său.

„La data de 2 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați direct, de catre un bărbat de 61 de ani, din Vânători-Neamț, despre faptul că fiica sa, GAVRILOAIA IOANA, în vârstă de 31 ani, a plecat în mod voluntar din Târgu-Neamț și nu a mai revenit.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în data de 1 octombrie a.c., în jurul orei 19.00, femeia s-ar fi deplasat împreună cu mama acesteia la Târgu-Neamț, la locuința fratelui, cu scopul de a rămâne peste noapte, însă, femeia nu a mai dorit să rămână, plecând într-o direcție necunoscută.

Aceasta este diagnosticată cu afecțiuni psihice de personalitate.

Semnalmente: înălțime 1.58 m, greutate 60 kg, ochi albaștri, păr șaten, fără semne particulare, poartă ochelari de vedere.

La momentul dispariției femeia era îmbrăcată cu pantaloni tip jeans de culoare albastră, geacă de culoare maro, fiind încălțată cu adidași negri.

Aceasta avea asupra sa o geantă de bagaj, de culoare roz și o geantă de culoare neagră.

Orice persoană poate oferi informații, cu privire la persoana dispărută, este rugată să apeleze de urgență SNUAU 112!”