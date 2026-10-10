INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Femeie din Roman pusă sub acuzare pentru cinci infracțiuni – polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore

de Sofronia Gabi

O femeie de 38 de ani, din Roman, a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost pusă sub acuzare pentru comiterea a cinci infracțiuni. Totul după ce pe 8 octombrie polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 18:30, victima reclamând că o persoană de sex feminin a pătruns în locuința sa.

Femeie din Roman pusă sub acuzare pentru cinci infracțiuni – polițiștii au reținut-o pentru 24 de oreDin investigațiile desfășurate s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, o femeie de 38 de ani, ar fi lovit-o în zona spatelui cu un cârlig metalic de sobă pe femeia de 39 de ani, în timp ce se afla pe holul unui imobil, din municipiul Roman. De asemenea, aceasta ar fi pătruns, fără drept, în interiorul imobilului și ar fi amenințat-o cu acte de violență fizică, fiindu-i creată o stare de temere”, anunță IPJ Neamț.

Ulterior, aceasta s-ar fi deplasat la ușa imobilului unui tânăr de 21 de ani, din aceeași localitate, unde ar fi provocat distrugeri suprafeței exterioare a ușii și l-ar fi amenințat cu acte de violență. Femeia a fost acuzată de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare, lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Victimele nu au dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Pe 9 octombrie față de suspectă s-a dispus reținerea.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital
Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    INFRACȚIONAL

    Accident la Roman – un copil de 8 ani a ajuns la spital

    O minoră de 8 ani a fost rănită și a ajuns la spital...
    ACTUALITATE

    Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

    Muzeul de Artă Roman găzduiește expoziția personală de pictură a artistului plastic Florin...
    RELIGIE

    FOTO&VIDEO Iași Zeci de mii de pelerini înalță rugăciuni la racla Cuvioasei Parascheva

    Pelerinajul de la Catedrala Mitropolitană Iași, acolo unde se află expuse raclele Cuvioasei...
    ACTUALITATE

    Piatra Neamț găzduiește Cupa României și Campionatul Național pe Echipe U20 la lupte

    Competițiile de lupte au început vineri, 9 octombrie, la Sala Polivalentă din Piatra...
    SOCIAL

    FOTO&VIDEO Suceava. Incendiu în pădurea de la Marginea – sunt afectate 15 hectare

    15 hectare de pădure din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea, din...
    ACTUALITATE

    Torță pe patru roți în miez de noapte, la Suceava! Mașina a ars în totalitate

    Un autoturism parcat în cartierul Ițcani din municipiul Suceava a fost distrus în...
    JUSTIŢIE

    „Fermieră” cu acte false: a obținut ilegal peste 300.000 de lei din bani europeni și a scăpat cu suspendare!

    Tribunalul Neamț a fost sesizat cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat...
    ACTUALITATE

    Fotbal, Liga a III-a, seria 1: liderul a câștigat deja la Bacău, iar Ceahlăul joacă derby-ul codașelor cu Pașcani

    Liderul CSM Vaslui și-a făcut deja treaba în etapa a VIII-a din Seria...
    Stiri fierbinti

    Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș

    Numărul credincioșilor care au venit să se roage pentru sănătate și care au...
    Social Neamț

    Tragedie în pădurea din Vaduri: un bărbat de 60 de ani, prins sub un copac căzut

    Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit vineri după-amiază în...