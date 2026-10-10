Femeie din Roman pusă sub acuzare pentru cinci infracțiuni – polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore

O femeie de 38 de ani, din Roman, a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost pusă sub acuzare pentru comiterea a cinci infracțiuni. Totul după ce pe 8 octombrie polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 18:30, victima reclamând că o persoană de sex feminin a pătruns în locuința sa.

„Din investigațiile desfășurate s-a stabilit faptul că, pe fondul unui conflict mai vechi, o femeie de 38 de ani, ar fi lovit-o în zona spatelui cu un cârlig metalic de sobă pe femeia de 39 de ani, în timp ce se afla pe holul unui imobil, din municipiul Roman. De asemenea, aceasta ar fi pătruns, fără drept, în interiorul imobilului și ar fi amenințat-o cu acte de violență fizică, fiindu-i creată o stare de temere”, anunță IPJ Neamț.

Ulterior, aceasta s-ar fi deplasat la ușa imobilului unui tânăr de 21 de ani, din aceeași localitate, unde ar fi provocat distrugeri suprafeței exterioare a ușii și l-ar fi amenințat cu acte de violență. Femeia a fost acuzată de comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare, lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Victimele nu au dorit emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Pe 9 octombrie față de suspectă s-a dispus reținerea.

(G. S.)