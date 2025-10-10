ACTUALITATEFAPT DIVERSIAȘI

Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași

de Croitoru Angela

O tragedie pentru o familie din județul Neamț s-a petrecut vineri dimineață (10 octombrie) pe centura municipiului Iași, DN 28D. O femeie din Neamț, în vârstă de 86 de ani, care traversa strada a fost lovită de un autovehicul pentru transport persoane. Femeia a murit pe loc, cadrele medicale sosite la fața locului  nu au mai putut decât să constate decesul.

Sursă foto: Facebook / grup Radar Iași

“În această dimineață, 10 octombrie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că în comuna Miroslava, din județul Iași a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.

În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Iași, a condus un autovehicul pentru transport persoane, pe VO28D, către șoseaua Iași-Voinești, moment în care ar fi acroșat o femeie, de 86 de ani, din județul Neamț, care s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea străzii, printr-un loc nepermis pietonilor.

În urma evenimentului rutier, cadrele medicale sosite la fața locului, au constatat decesul femeii.

Șoferul a fost testat cu apartul alcooltest, rezultând faptul că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, a transmis IPJ Iași.

