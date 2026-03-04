Teanc de bani
Femeie din Costișa înșelată cu aproape 50.000 de lei

de Sofronia Gabi

O femeie de 60 de ani, din localitatea Costișa a căzut în plasa escrocilor și la finalul lunii februarie a pierdut o importantă sumă de bani. Când și-a dat seama că a fost păcălită a anunțat oamenii legii. Pe 3 martie victima s-a prezentat la Poliția Roznov și a reclamat faptul că în perioada 23 – 27 februarie a fost înșelată de către o persoană necunoscută, care a sunat-o și a convins-o să îi vireze mai multe sume de bani.

Cercetările au relevat faptul că pe 23 februarie femeia a fost contactată telefonic de către un bărbat, care a informat-o despre faptul că, pe numele acesteia s-a deschis un cont bancar la destinat unui credit de nevoi personale în suma de 45.000 lei. Străinul i-a solicitat să confirme faptul că este titularul de credit, iar in caz contrar să vireze contravaloarea creditului, într-un cont indicat de către apelant. „Deoarece persoana vătămată nu a solicitat niciun credit, a procedat conform instrucțiunilor primite de la persoana necunoscută, iar în perioada 24-27 februarie a.c. a făcut mai multe depuneri de numerar, în sumă totală de 48.700 lei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Pentru identificarea persoanei care a comis fapta a fost deschis un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările continuă. Pentru a preveni astfel de fapte oamenii legii reamintesc faptul că nicio instituție publică sau bancară nu vă va solicita telefonic să retrageți bani și să îi depuneți într-un cont sau ATM de criptomonede. Nu acționați sub presiunea timpului și nu luați decizii financiare în grabă. Verificați informațiile apelând direct instituția în numele căreia pretinde că sună interlocutorul. Nu furnizați date personale, bancare sau coduri de autentificare primite prin SMS. Dacă aveți suspiciuni, întrerupeți conversația și sesizați cea mai apropiată unitate de poliție.

