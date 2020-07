Maria-Lăcrămioara Vătămanu (51 de ani) din Roman, a fost ridicată de polițișlti, în ziua de 23 iulie și escortată la Penitenciarul Bacău, unde trebuie să ispășească o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare. Ea a fost condamnată de Judectătoria Roman, a contestat sentința, Iar Curtea de Apel Bacău a menținut hotărârea primei instanțe.

”Pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe asupra persoanei vătămate Cenuşeru Aneta, condamnă pe inculpata Vătămanu Maria-Lăcrămioara, la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare. Pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare asupra persoanei vătămate Cenuşeru Aneta, condamnă pe inculpata Vătămanu Maria-Lăcrămioara la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. Pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în dauna persoanei vătămate Cenuşeru Aneta, condamnă pe inculpata Vătămanu Maria-Lăcrămioara la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b NCP contopeşte pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare. II. Constată că infracţiunile curente au fost săvârşite în cursul termenului de supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 68 din 19 februarie 2016 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare (dosar nr. 5272/291/2015). În temeiul art. 96 alin. 4 NCP revocă măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 68 din 19 februarie 2016 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare. În condiţiile art. 96 alin. 5 NCP raportat la art. 43 alin. 1 şi 2 NCP pedeapsa rezultantă stabilită pentru infracţiunile curente se adaugă la pedeapsa cu privire la care s-a revocat măsura suspendării sub supraveghere, urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare. În condiţiile art. 112 alin. 1 lit. b NCP constată imposibilitatea confiscării în natură a bunurilor folosite de inculpată la săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (găleată din material plastic) şi ameninţare (cuţit de bucătărie)”, a decis Judecătoria Roman.

Faptele s-au întâmplat acum 3 ani, pe 22 iunie 2017, când Lăcărmioara Vătămanu, care locuia fără forme legale în Gâdinți, a intrat în curtea vecinei sale, a lovit-o cu o găleată în cap și cu pumnii peste corp și a amenințat-o cu un cuțit. Femeia agresată, care a murit între timp, nu s-a constituit parte civilă în proces.

C.M.