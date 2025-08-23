O femeie în vârstă de 42 de ani a fost rănită sâmbătă, 23 august, în jurul amiezii, în timp ce se afla la cules de ciuperci împreună cu familia, într-o zonă împădurită din apropierea localității Cârlibaba, județul Suceava. Aceasta a suferit un traumatism la piciorul stâng și nu a mai putut să se deplaseze.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit de urgență o ambulanță SMURD B2 din cadrul Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, o echipă de salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Suceava, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cârlibaba.WhatsApp Image 2025 08 23 at 19.40.40 1

Salvatorii au reușit să o stabilizeze pe femeie la locul incidentului și, folosind echipamentele din dotare, au transportat-o în siguranță până la ambulanță. Ulterior, victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale suplimentare.WhatsApp Image 2025 08 23 at 19.40.40

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava

Articolul precedentO nouă propunere legislativă a senatorului Paul Gheorghe: „Pactul Național pentru Viitorul României”
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.