O femeie în vârstă de 42 de ani a fost rănită sâmbătă, 23 august, în jurul amiezii, în timp ce se afla la cules de ciuperci împreună cu familia, într-o zonă împădurită din apropierea localității Cârlibaba, județul Suceava. Aceasta a suferit un traumatism la piciorul stâng și nu a mai putut să se deplaseze.

Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit de urgență o ambulanță SMURD B2 din cadrul Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, o echipă de salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Suceava, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cârlibaba.

Salvatorii au reușit să o stabilizeze pe femeie la locul incidentului și, folosind echipamentele din dotare, au transportat-o în siguranță până la ambulanță. Ulterior, victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava