Federațiile sindicale din educație au decis să strângă semnături pentru abrogarea măsurilor considerate arbitrare ale Guvernului Bolojan, potrivit unui comunicat de presă. La acțiune vor participa Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală ”Alma Mater”. În numele celor peste 250.000 de salariați ale căror interese le reprezintă federațiile au decis ”constituirea, din reprezentanți ai federațiilor noastre, a unui comitet de inițiativă legislativă pentru a declanșa procedura de strângere a 100.000 de semnături de la cetățeni cu drept de vot din cel puțin un sfert din județele țării, pentru susținerea unui proiect de lege privind unele măsuri în domeniul învățământului, prin care să se înlăture măsurile dispuse arbitrar, fără un studiu de impact, prin Legea nr. 141/2025 și care aruncă sistemul educațional în criză”, menționează sursa citată.

”Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control. De asemenea propunem creșterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul școlar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate”, se mai notează în comunicatul de presă semnat de președinții celor trei mari sindicate din educație: Simion Hăncescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr. (ZCH NEWS)