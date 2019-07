Tânăra de 16 ani, care a fost anunțată de poliție astăzi, 31 iulie, ca dispărută din Complexul de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamț, a fost găsită tot astăzi. Oficiali ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț declară că reprezentanți ai centrului din Piatra Neamț au găsit-o pe fată la iubitul ei din Răucești și negociază reîntoarcerea ei în centru. „Minora în vârstă de 16 ani a părăsit voluntar Complexul de Servicii „Ion Creangă” unde este instituționalizată de la începutul acestui an, plecarea acesteia fiind semnalată poliției de către angajații centrului. Între timp, minora a fost identificată în comuna Răucești, în prezent făcându-se demersuri în vederea readucerii în centrul de plasament”, a declarat Magda Vasilache, purtătorul de cuvânt al DGASPC Neamț.

Fata a mai plecat la iubitul ei, deși acesta nu are mijloace să-i asigure traiul zilnic, iar adolescenta susține constant că nu vrea să rămână în grija statului. Ea a ajuns instituționalizată ca ultimă măsură de protecție, câtă vreme nici părinții ei și nici alte rude nu vor s-o primească. „Adolescenta provine dintr-o familie care nu își asumă creșterea și îngrijirea acesteia, dar și a fratelui ei, motiv pentru care la începutul anului 2019 s-a instituit măsura de protecție în sistem rezidențial, într-un dintre centrele DGASPC Neamț. Încă de la instituționalizare, tânăra a declarat că nu își dorește să locuiască în centru, motiv pentru care pleacă frecvent fără acord la o familie din Răucești cu al cărei fiu are o relație”, mai adaugă Magda Vasilache.

Printr-un protocol de cooperare încheiat între DGASPC Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, reînnoit în 2018, cazurile copiilor instituționalizați care părăsesc fără acord centrele de plasament pot fi mediatizate.

