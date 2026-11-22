ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Astăzi, 22 noiembrie 2026, de la ora 19.00, se organizează evenimentul închinat „Anului Omagial al pastorație familiei creștine”: concertul „Familia creștină – de la potirul jertfei la bucuria întrupării”, în Sala „Calistrat Hogaș” din cadrul Consiliului Județean Neamț.

Evenimentul este organizat de Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” – Mărăței III, din Piatra-Neamț.

Programul artistic va fi susținut de Corul de copii „Miniarmonia” și Corul mixt „Armonia Sufletului”, de la parohie, și de Corul Psaltic „MELOZII NEAMȚULUI”, dirijat de Emanuel Stama, informează un comunicat al Centrului Social-Educațional „Sfânta Ana”- Mărăței III Piatra-Neamț.

Ioana Mărcuțianu