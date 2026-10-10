Expoziție personală de pictură Florin Mareș, la Muzeul de Artă din Roman

O expoziție personală a artistului vizual Florin Mareș se deschide sâmbătă, 10 octombrie 2026, la Muzeul de Artă din Roman.

Expoziția reunește 92 de lucrări recente ale artistului. Organizatorii anunță că lucrările abordează teme precum natura, peisajul, natura statică, muzica, viața de mahala, circul și bâlciul, precum și subiecte cu caracter spiritual.

Florin Mareș s-a născut la 5 octombrie 1947, la Roman, și este absolvent al Școlii Populare de Artă din Bacău.

Curatorul expoziției este Mihaela Ciobanu.

Expoziția este deschisă până pe 21 noiembrie 2026.

Valentin Bălănescu