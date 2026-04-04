CULTURAACTUALITATENEAMȚ

Expoziție Elena Morozan la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”  Piatra-Neamț

de Sofronia Gabi

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” Piatra-Neamț găzduiesc expoziția de pictură „Memoria formelor”, semnată de Elena Morozan. Manifestarea este deschisă până pe 14 aprilie, cuprinde un număr consistent de picturi realizate în tehnica ulei pe pânză și acuarelă, și integrează în spațiul expozițional lucrări din mai multe etape de creație. Înlocuind pentru moment penelul cu un condei, artista expozantă conturează în linii mari conceptul expozițional prin care descifrează publicului mesajul expoziției:

Pasiunea mea pentru pictură călătorește prin forme, culori, tehnici materiale și suporturi diferite. Îmi place să experimentez tot ceea ce mă atrage – de la arta florală, simbolistică la cea abstractă, care este misterioasă, provocatoare și interesantă.

Prin această expoziție am dorit să „trezesc”  formele și culorile, iar mesajul artistic este o ușoară întoarcere în timp, unde amprentele trecutului reprezintă continuitatea care conservă identitatea culturală. Unele forme de exprimare devin în timp modele reluate de necesitatea umană de a reconstitui dar și de perpetuarea lor în timp – ceea ce nu încetează să ne stârnească interesul spre a le descoperi.

Vă invit să vedeți dincolo de formă și culoare, să observați, să simțiți, să zicem în aceeași măsură în care ele au fost create. Încă din perioada preistorică se spune că omul a simțit nevoia de a-și pune amprenta asupra lucrurilor – iar asta poate fi definit ca „originea artei”.

 În lucrări se împletesc motive artizanale cu cele simbolice și abstracte – forme care apar uneori simple iar alteori compuse din mai multe elemente, cu folosirea culorilor vii, fără a fi stridente. Ele nu sunt doar frumos și artă, ci și un mediu de liniște fără egal.

Prin stilizarea formelor într-un fel dinamic, dând expresie sentimentelor și belșugului sufletesc, unde sentimentul mișcării, ritmul dinamic este să antreneze adesea spiritul privitorului, care nu poate fi decât sensibil la atingerea armoniei.

Știu că imaginația umană este nelimitată și că mereu apar noi interpretări în găsirea unor noi forme de exprimare. Lumea din jurul nostru este alcătuită din forme și culori, ce nu încetează să ne uimească și să stârnească interesul spre a le descoperi. Astfel, putem defini FORMELE ca un mijloc de expresie și comunicare, ecou peste timp cu implicații în spiritualitatea românească”, spune artistul plastic Elena Morozan.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Lucrătorii MAI nu au liber de sărbători
Social Neamț

Urs la Grințieș

Urșii au început să coboare în zonele locuite și...
ACTUALITATE

Bacău. Polițist vicecampion național la kickbox

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție...
ACTUALITATE

Recital de pian George Țăranu, la Biblioteca Județeană Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în parteneriat cu Liceul...
ACTUALITATE

Iași. Autoturism de 100.000 lei furat din Italia, reținut în Vama Stânca

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca...
ACTUALITATE

Botoșani. Fraudă cu coduri de bare SGR

Un bărbat de 43 de ani, din Botoșani, a...

