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Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

de Sofronia Gabi

Muzeul de Artă Roman găzduiește expoziția personală de pictură a artistului plastic Florin Mareș. Vernisajul are loc pe 10 octombrie, la ora 14:00, iar până la data de 21 noiembrie publicul poate vedea 92 de lucrări recente ale artistului. Născut la 5 octombrie 1947 la Roman, absolvent al Școlii Populare de Artă din Bacău, Florin Mareș devine un autodidact și un profund cercetător al operelor marilor maeștri. Un artist neobosit, un îndrăgostit de natură, își desăvârșește inspirația în propriile trăiri, în amintiri și în tot ceea ce poate să-i ofere simțire picturală. Sensibil și un atent observator al lucrurilor ce-l înconjoară, al oamenilor și al viețuitoarelor, transpune, printr-un filtru de gândire și analiză, în fantezii și metafore picturale, trăirile și propriile percepții, oferind vizualului narațiuni cromatice provocatoare, intense, care își derulează firul dincolo de spațierea pânzei.

Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

Dinamica lucrărilor este acaparatoare, desăvârșită printr-un penel hotărât, sigur și energic. Cele 92 de lucrări prezente pe simeze, sunt creațiile cele mai recente ale artistului, care rămâne fidel marilor teme abordate de-a lungul timpului. Teme de esență, teme care l-au însoțit și care au dat formă unor viziuni și unor pasiuni de-o viață. Natura și umanul sunt în centrul atenției, în explorări de simbioze, sub subtile semne de efemeritate și transcendental. Muzica devine liantul în relația om – natură, într-o comuniune firească. Peisajele de mahala cu viața simplă, trăirea autentică a comunității, cu bucuriile și greutățile traiului de zi cu zi, într-o monotonie și izolare apăsătoare, sunt subiecte dragi și mereu reluate, în tușe de amintire. Dar cel mai spectaculos subiect, cromatic și compozițional, în metafore mereu proaspete și inovatoare, este circul, bâlciul, în perspective onirice de impact”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

Naturile statice ale lui Florin Mareș devin complexe. În atmosfere aerate, celeste, florile, bogate și vibrante, dar fragile, le regăsim în spații intime, nostalgice, însoțite de fructe proaspete și pline, parfumate. Adăugarea elementelor spirituale, icoanele, este completarea firească și întregește spațiul, transpunând lucrările într-o dualitate sacru-profan, memorie-efemeritate. Peisajele din treceri de anotimpuri sau timpuri, sunt celebrări ale desăvârșirii frumuseții  naturii. Contemplative și poetice, pline de vitalitate, sunt umanizate, în ritmuri de culoare care, într-o liniște asurzitoare, devin sonore vizual.

Expoziție de pictură Florin Mareș la Muzeul de Artă Roman

Compoziții care vibrează prin armonie și culoare, lumină și energie, artistul reușind să le confere o vibrație aparte, prin tehnica folosită, intens texturată și tușe fragmentate. Lumina ne surprinde din întreaga pictură, în revărsări generoase. Adăugarea unor elemente și simboluri tradiționale, atent și delicat tratate, în contopiri de sensibilitate, devin parte integrantă dintr-o profundă memorie vizuală. Întreaga expoziție oferă un spectacol de culoare și lumină, de forme și simboluri, invitând la introspecție și meditație, într-un univers în care arta devine bucuria pură a creației. Curatorul expoziției este Mihaela Ciobanu.

FOTO Facebook Complexul Muzeal Național Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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