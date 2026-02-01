Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește expoziția de icoane pe sticlă după modele tradiționale transilvănene intitulată generic „Culoare și tradiție“, semnată de Emilia Nicolaescu. Manifestarea are loc în spațiul expozițional de la parterul Corpului A, se desfășoară în perioada 3 – 27 februarie, iar vernisajul va avea loc pe 4 februarie, de la ora 17:00. Scriitorul Emil Nicolae va asigura prezentarea, iar Inge Olaru și Cristian Daniel vor susține momente muzicale vioară și chitară.

„O expoziție de icoane pe sticlă, în contextul globalizării și digitalizării actuale, este o baricadă a identității culturale!

Consider că expunerea unor astfel de modele de icoane este extrem de importantă pentru public, pentru că icoana pe sticlă este autentica și adevărata icoană ortodoxă românească. Primele icoane pe sticlă au fost pictate de acei țărani transilvăneni care au iubit pictura, care erau talentați și care erau respectați de toată lumea din sat.

Prezența la Piatra Neamț a unei astfel de expoziții este necesară și benefică, pentru că, deși icoana pe sticlă s-a născut în spațiul transilvănean, mesajul ei este viu pentru toate regiunile țării, unde oamenii au îmbrățișat-o cu dragoste și recunoștință.

Actualitatea temei este evidentă într-o societate dominată de vizual, în care imaginile circulă cu rapiditate și formează mentalități. Cultura digitală și mediatică a amplificat puterea imaginii, dar adesea în sens desacralizat, fragmentar sau comercial. Numeroase icoane au fost extrase din casele și bisericile rurale și păstrate în colecții.

Icoanele pe sticlă au o componentă ce ține de teologia imaginii, dar sunt și o formă de artizanat cu o mare valoare estetică, având un impact vizual considerabil. Expoziția ar putea argumenta importanța acestui tip de artizanat ca parte a patrimoniului cultural național, care merită să fie păstrat și promovat.

Fiecare dintre lucrările mele este o fereastră către sacru, o încercare de a împleti tradiția cu propria mea sensibilitate. Prin aceste icoane, doresc să redau publicului nu doar frumusețea unui meșteșug vechi, ci și emoția credinței trăite și împărtășite prin culoare.

Expoziția mea este unică pentru că vorbește cu o voce personală despre o tradiție comună și pentru că transformă vizitarea într-o experiență spirituală, nu doar vizuală“, a declarat Emilia Nicolaescu.

Artista este absolventă a unui masterat cu specialitatea Arta sacră în contemporaneitate, susținut la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universității București și, în prezent, produce pentru TVR o serie de documentare de istorie și cultură intitulată „Locuri, oameni și comori“.

(G. S.)