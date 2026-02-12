ACTUALITATE

Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

de Sofronia Gabi

Muzeul de Artă Roman găzduiește o nouă expoziție personală semnată de artistul vizual Ștefan Leonte. Manifestarea este deschisă pentru publicul larg până la data de 7 martie iar cele 78 de lucrări expuse întregesc un parcurs plastic al unui artist cu o formație teoretică solidă și o practică continuă, prin experimente și explorări individuale, care au contribuit în mod esențial la formarea sa. Ștefan Leonte este absolvent al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, licențiat în istoria și teoria artei, iar aceasta este cea de-a doua expoziție personală a sa.Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

O expoziție inedită care provoacă privitorul la un dialog, la o implicare interpretativă a lucrărilor, într-o narațiune a cărei finalitate este lăsată la imaginația vizitatorului. Predomină grafica în tuș negru, însoțită de fotografie, procesarea digitală și pictură. Un univers conceptual al formelor, în construcții de imagini care cuceresc prin dinamism și siguranța desenului. Pornind de la realitatea observată, artistul creează un imaginativ propriu, oferind spațiului structuri și energii, care se definesc în interacțiuni de trăiri, subtil și armonios relaționate în compoziții concentrate.Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

Portrete și autoportrete introspective, în concentrări de trăiri, sugerate când mai puternic, când subtil, în forme atent arhitecturate. De la desenul în sonorități de tușe negre, la cromatica complexă și echilibrată, în densități expresive, din lucrările de pictură, tehnică mixtă sau acuarelă, colaj, la popasul fotografic în alb negru, Ștefan Leonte dovedește un simț estetic aparte. Utilizarea tehnicilor moderne de digitizare și transformare, pentru a accentua formele și contrastele, determină vizualul să fie ghidat spre un spațiu atemporal, într-o expunere dinamică. Fin observator al psihologiei umane, transpune emoțiile, trăirile, individuale sau colective, în universuri grafice, redându-le spre o analiză vizuală, în acorduri ritmice, pornind de la interpretări poetice, muzicale.Expoziție de grafică, pictură și fotografie Ștefan Leonte la Muzeul de Artă Roman

Frumosul, ca stil estetic, dihotomia freudiană, eros-thanatos, în percepții și analize, de la dialogări filozofice până la elemente fundamentale, evolutive, se dezvoltă în modelări de dimensiuni contemporane, în spații pulsative de contraste alb-negru sau de armonii cromatice. Pornind de la interpretări semi-abstracte, cu elemente figurative minimale, artistul tinde spre un limbaj al unui subtil suprarealism. Lucrări intense, orfice, provocatoare, deschizătoare de percepții și simțiri, de interpretări, de la tensionări de forme și linieri, la  compoziții cromatice rafinate. Formele, liniile, culorile lui Ștefan Leonte, invită la reflecție, oferind vizualului un spectacol al imaginarului, al percepției vizibilului și invizibilului.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
