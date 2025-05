Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește în perioada 6 – 14 mai, expoziția de fotografie „Valea Homorodului”, semnată de artistul Csaba Hatszegi. Vernisajul va avea loc marți, 6 mai, de la ora 17:00, în Sala Cupola, iar prezentarea expoziției va fi realizată de Alexandru Enache.

Evenimentul cultural va include și lansarea a două volume: „Cerul albastrului” și „Întoarcerea acasă” de Daniel Întuneric, ambele ilustrate de pictorul Vladimir Kató. Cărțile vor fi prezentate publicului de criticul literar Petronela Apopei.

Csaba Hatszegi, născut în 1959 la Miercurea Ciuc, este un pasionat fotograf cu o activitate de peste patru decenii în domeniu.

„De la vârsta de 12 ani sunt pasionat de fotografie, o pasiune care între timp a devenit parte din viața mea. În 1987 am devenit membru al clubului foto Prisma, înființat în acel an, și membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România.

Astăzi locuiesc în satul Sânpaul (Harghita), într-o zonă minunată. Aici am fondat, în anul 2014, Clubul Foto Homorod, care, de 10 ani, funcționează ca asociație și este, probabil, singurul club foto înregistrat oficial în mediu rural din țară. Am participat la numeroase concursuri internaționale și naționale de fotografie, la care am fost distins cu multe premii.Am fost prezent la mai multe expoziții și tabere de creație.

În prezent, sunt președintele Asociației Fotoclub Homorod și, de 8 ani, organizez o tabără internațională de fotografie în Valea Homorodului, cu scopul de a promova această regiune în care tradiția, patrimoniul arhitectural, oamenii și peisajele sunt încă vii. Pentru mine, fiecare fotografie este o amintire, o poveste”, mărturisește Csaba Hatszegi.

Autorul Daniel Întuneric, născut în 1970 la Bacău și stabilit în orașul Bălan, județul Harghita, este licențiat în drept și teologie. A debutat în poezie în 1993 și a publicat de-a lungul anilor în numeroase reviste literare. Volumele sale reflectă o preocupare constantă pentru spiritualitate, cel mai recent titlu fiind „Întoarcere acasă”, apărut în 2023.

Evenimentul oferă o întâlnire între fotografie și literatură, aducând în atenția publicului frumusețea artei vizuale și a scrisului.

Denisa POPA

Foto: Facebook/Centrul de Informare Comunitară – Biblioteca Județeana G.T. Kirileanu Neamt