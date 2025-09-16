Expoziție de fluturi exotici la Piatra-Neamț: „Metamorfoză și culoare” aduce 300 de exemplare din toată lumea

De către
ZCH News
-

WhatsApp Image 2025 09 16 at 08.50.05Complexul Muzeal Național Neamț invită publicul să pătrundă într-o lume plină de culoare prin expoziția temporară „Metamorfoză și culoare”, deschisă între 18 septembrie 2025 și 15 februarie 2026. Evenimentul are loc la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, iar organizatorii colaborează cu Muzeul de Științele Naturii Dorohoi.

Expoziția prezintă aproximativ 300 de fluturi exotici din colecția entomologică a profesorului Ioan Nemeș (1924-2009). Reprezentanții a șase familii de lepidoptere – Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Saturniidae, Sphingidae și Uraniidae – provin din destinații variate, precum Mexic, Australia, Madagascar, India, Japonia, China, Papua Noua Guinee etc.

Printre exponatele remarcate se numără:

  • Morpho, cu aripi metalizate albastre;
  • exemplare cu modele în „cifre” pe aripi;
  • fluturii amari, cunoscuți pentru mimetism;
  • monarhul, cunoscută migrație de peste 4.000 de kilometri;
  • fluturele de sticlă, cu aripi complet transparente.

Deschiderea oficială este programată joi, 18 septembrie 2025, la ora 12:00. Expoziția promite o experiență educativă și spectaculoasă, potrivită pentru întreaga familie, cu un mesaj clar despre biodiversitate și responsabilitatea față de mediul înconjurător.

Z.C.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.