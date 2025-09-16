Expoziție de fluturi exotici la Piatra-Neamț: „Metamorfoză și culoare” aduce 300 de exemplare din toată lumea

Complexul Muzeal Național Neamț invită publicul să pătrundă într-o lume plină de culoare prin expoziția temporară „Metamorfoză și culoare”, deschisă între 18 septembrie 2025 și 15 februarie 2026. Evenimentul are loc la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, iar organizatorii colaborează cu Muzeul de Științele Naturii Dorohoi.

Expoziția prezintă aproximativ 300 de fluturi exotici din colecția entomologică a profesorului Ioan Nemeș (1924-2009). Reprezentanții a șase familii de lepidoptere – Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Saturniidae, Sphingidae și Uraniidae – provin din destinații variate, precum Mexic, Australia, Madagascar, India, Japonia, China, Papua Noua Guinee etc.

Printre exponatele remarcate se numără:

Morpho, cu aripi metalizate albastre;

exemplare cu modele în „cifre” pe aripi;

fluturii amari, cunoscuți pentru mimetism;

monarhul, cunoscută migrație de peste 4.000 de kilometri;

fluturele de sticlă, cu aripi complet transparente.

Deschiderea oficială este programată joi, 18 septembrie 2025, la ora 12:00. Expoziția promite o experiență educativă și spectaculoasă, potrivită pentru întreaga familie, cu un mesaj clar despre biodiversitate și responsabilitatea față de mediul înconjurător.

Z.C.