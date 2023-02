Biblioteca Județeană “G.T.Kirileanu“ Neamț este gazda expoziției colective de pictură, grafică, artă decorativă și fotografie intitulată “Masca, portretul și icoana, surse de inspirație pentru arta contemporană“. Manifestarea are loc în perioada 15-28 februarie 2023 și este găzduită de Sala Cupola a instituției de cultură.

Expun Sabine le Varlet, din Franța, Franss Conde Hinojosa, din Ecuador, și conaționalii Neculai Trifan, Cristian Petrescu, Eleonora Dragomir, Georgeta Cracană, Andreea Fracase, Maria Tamaș, Vasile Trăistariu, Aurelian Ailenei, Vlad Panovschi, Crina Giurgiu, Ioan Clopoțel și Gheorghe Cuciureanu.

Expoziția este cuprinsă în calendarului Proiectului ERASMUS plus “Arts Against Addictions and social Exclusion“. Parteneri în acest proiect sunt Asociația A.S.C.E.T.I.S. Piatra Neamț, Asociația AAA CREE Piatra Neamț, Asociația People to Pleope Estonia, Asociația MITRA Franța.

O prezentare o expozițiilor făcută de prof. dr. Gheorghe Cuciureanu puteți vedea aici.

(G.S.)