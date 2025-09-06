Muzeul de Artă Piatra-Neamț, sub egida Complexului Muzeal Național Neamț, organizează o nouă expoziție semnată Arcadie Răileanu. Pictorul, consecvent conceptului prin care s-a afirmat, revine în fața iubitorilor de artă cu o expoziție aniversară, ce reunește peste 50 de lucrări etalate cronologic. Manifestarea este deschisă publicului larg până la data de 5 octombrie. „Reuniunea plastică care reafirmă valențele sale de colorist desăvârșit, aduce pe simezele Muzeului de Artă Piatra Neamț, lucrări realizate în diferite etape de creație, expoziția fiind elocventă pentru personalitatea și viziunea sa. Cu toate că în expoziție sunt prezente și lucrări de început, în care apare discret figurativul, cea mai recentă lucrare a sa, „Disc Negru”, tronează și confirmă încă o dată preferința sa pentru geometrism și abstract”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Născut în anul 1950 în Republica Moldova, pictorul Arcadie Răileanu a urmat Școala de Arte Plastice „A.V. Sciusev” din Chișinău studiind desen, pictură, compoziție, istoria artelor, sculptură, apoi urmează cursurile Facultății de Arhitectură a Institutului Politehnic din Chișinău. Experiențele școlii în spiritul căreia s-a format, sub îndrumarea maeștrilor săi, Mihai Grecu și Andrei Sârbu, dar și căutările personale l-au determinat să se dedice experimentului estetic și culorii, revelate în construcții nonfigurative ale expersionismului abstract. Pasiunea sa pentru expresionismul geometric și constructivism, a fost recompensată în anul 1999, cu premiul I pentru Pictură, la Bienala Națională de Artă „Lascăr Vorel” Piatra Neamț.

Artist și pedagog apreciat, din 2006 coordonează clasa de pictură din cadrul Școlii Populare de Arte a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Arcadie Răileanu are o intensă activitate expozițională.„Pictor cu o solidă pregătire profesională, exersată cu o disciplină de atelier”, așa cum îl descrie criticul de artă Valentin Ciucă, a participat de-a lungul carierei sale la numeroase expoziții de grup, la Tighina, Chișinău, Moscova, Râmnicu Vâlcea, Timișoara și Piatra-Neamț. A deschis expoziții personale la Galeriile de Artă U.A.P. Râmnicu Vâlcea, Bălți – Republica Moldova și Piatra Neamț, Galeriile de Artă „Vollard” Craiova, Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Muzeul Literaturii Române Iași, Galeriile „Tonitza” din Bârlad.

FOTO Facebook Complexul Muzeal Național Neamț

