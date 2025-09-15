Expoziția „Cuvinte” semnată de Viorica Ciucanu, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț găzduiesc, în perioada 15 – 30 septembrie, expoziția de pictură și instalație „Cuvinte”, semnată de artista Viorica Ciucanu. Vernisajul va avea loc luni, 15 septembrie, de la ora 17:00, în prezența artistei și a invitaților săi: criticul de artă și scriitorul Emil Nicolae, Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț și Ana-Maria Ilie, curatoarea expoziției.

Expoziția reunește lucrări noi ale artistei, în care cuvântul și culoarea se completează. Punctul central este instalația monumentală „Cartea” (150 x 210 cm), un omagiu adus literaturii, urmată de instalația „Masa”, simbol al ideii că literatura hrănește sufletul, așa cum hrana întreține trupul.

Un element original este scrisul de mână al artistei, integrat direct în picturi. Pe suprafața pânzelor apar fragmente din mari opere literare – de la Tolstoi, Dostoievski și Umberto Eco, până la Nichita Stănescu și Nora Iuga. Culorile reci de albastru, completate de accente calde de portocaliu și galben, întăresc emoția și forța mesajului.

Expoziția „Cuvinte” marchează cea de-a douăzeci și treia personală a artistei și face parte din amplul proiect „Complexitatea Umană”, început cu peste un deceniu în urmă, având ca teme fundamentale religia, știința și arta.

Născută la poalele Ceahlăului, în satul Potoci, județul Neamț, pe 24 septembrie 1961, Viorica Ciucanu și-a urmat vocația artistică după vârsta de 40 de ani, devenind absolventă a Școlii Populare de Arte din Piatra-Neamț și ulterior a Facultății de Arte Plastice și Design din Iași. De-a lungul carierei, a avut numeroase expoziții personale în țară și în străinătate, a participat la tabere de creație și la bienale naționale și internaționale, lucrările sale abstracte fiind apreciate pentru profunzimea ideilor și originalitatea exprimării vizuale.

Expoziția „Cuvinte” propune publicului o întâlnire între literatură și artă.

Denisa POPA