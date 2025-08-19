De la începutul acestui an, pe drumurile din județul Neamț au avut loc 11 accidente provocate de vizibilitatea redusă a pietonilor, bicicliștilor, motocicliștilor sau a atelajelor hipo nesemnalizate. În urma acestor incidente, 9 persoane au fost rănite ușor și 2 au fost rănite grav.

Polițiștii de la Secția Rurală Crăcăoani au realizat un experiment pentru a arăta pericolul real.

Pe un tronson de drum închis circulației, un atelaj hipo fără elemente de semnalizare a putut fi observat de către un șofer abia la 20 de metri, o distanță mult prea mică pentru a evita impactul. În schimb, după montarea unor elemente reflectorizante, același vehicul a devenit vizibil de la aproximativ 90 de metri.

„Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi! Vizibilitatea pe timp de noapte salvează vieți”, atrag atenția polițiștii, care transmit câteva recomandări pentru siguranța în trafic pe timp de noapte.

„-Pietonii sunt obligați să poarte îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante sau să utilizeze o lanternă atunci când circulă pe drumurile publice neiluminate.

-Bicicliștii și motocicliștii trebuie să își doteze vehiculele cu sisteme de iluminare funcționale și benzi reflectorizante, atât în față cât și în spate.

-Conducătorii de atelaje hipo trebuie să monteze pe vehicul dispozitive reflectorizante sau luminoase, vizibile din spate și din lateral.

-Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza pe sectoarele de drum neiluminate și să manifeste atenție sporită în zonele rurale, unde frecvent pot apărea pietoni, bicicliști sau vehicule cu tracțiune animală”.

Denisa POPA

Video: IPJ Neamț